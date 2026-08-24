به گزارش خبرنگار مهر، جلال علی‌محمدی بازیکن تیم فوتبال ذوب‌آهن شامگاه دوشنبه ۲ شهریور پس از تساوی تیمش در هفته سوم لیگ برتر در برابر مس شهر بابک در ورزشگاه فولادشهر اظهار داشت: بازی را خوب شروع ‌نکردیم، ۱۰ نفره شدیم و ۹۷ دقیقه ۱۰ نفره بازی کردیم، در شرایطی که بازی‌ها ۴، ۵ روز یک‌بار برگزار می‌شود فشار زیادی به تیم وارد می‌شود.

وی افزود: بعد از ۱۰ نفره شدن بازی را در دست داشتیم، درست است گل خوردیم، ولی موقعیت‌های خیلی بیشتری ایجاد کردیم؛ در لیگ برتر شرایط به شکلی است که اگر اشتباه کنید، تنبیه می‌شوید.

علی‌محمدی تصریح کرد: جوانان ما پتانسیل خوبی دارند، حتی حسینی‌فر که گل به خودی زد در ادامه عملکرد بسیار خوبی داشت‌.

بازیکن ذوب‌آهن گفت: این حمایت هواداران برای ما هم غافلگیری بزرگی است، تا آخرین لحظه از ما را تشویق کردند و فکر می‌کنم گلی هم که زدیم به خاطر حمایت آن‌ها بود، ارزش آن‌ها را می‌دانیم.

فقط به فکر خودم نیستم

امید لطیفی، دیگر بازیکن تیم فوتبال ذوب‌آهن نیز پس از این بازی اظهار داشت: خوشحالم با این که ۱۰ نفره بودیم توانستیم بازی قابل قبولی را انجام دهیم، از تماشاگرانی تشکر می‌کنم که تا آخرین لحظه ما را حمایت کردند.

وی افزود: امیدوارم بتوانیم در بازی‌های آینده جبران کنیم و با برد هواداران را خوشحال کنیم؛ تمام تلاشم را می‌کنم تا بتوانم بهترین عملکرد را ارائه دهم تا بتوانم به تیمم کمک کنم.

لطیفی تصریح کرد: به این شکل نیست که فقط به فکر خودم باشم و دوست دارم به تیم کمک کنم، امیدوارم در بازی‌های بعدی این اتفاق همراه با گلزنی باشد.

بازیکن ذوب‌آهن گفت: از هواداران تشکر می‌کنم که در این شرایط سخت کشور به ورزشگاه می‌آیند و ما را حمایت می‌کنند؛ امیدوارم با نتایج خوب دل مردم اصفهان و هواداران ذوب‌آهن را شاد کنیم.

وی ادامه داد: در ایران چمن خوب کم داریم، مجبوریم با این شرایط کار کنیم و تلاش کنیم؛ باعث افتخار است هواداران خردسالی داریم، اگر بتوانم در این شرایطی که مردم نیاز به دلخوشی دارند، دل کسی را شاد کنم، خوشحال می‌شوم و خدا را شکر می‌کنم.