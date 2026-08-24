به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه شامگاه دوشنبه در حاشیه برگزاری شورای اداری استان قم در گفتگو با خبرنگاران درباره موضوع بنزین گفت: در حال حاضر به عنوان یکی از اعضای دولت، هیچ برنامه مشخص و نهایی درباره بنزین به من اعلام نشده است و تصمیمی قطعی در این زمینه وجود ندارد.



وی ادامه داد: ممکن است در روزهای آینده درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود اما هر تصمیمی که در این زمینه اتخاذ شود، با توجه به شرایط جامعه و با احترام به مردم خواهد بود.



قائم‌پناه تأکید کرد: دولت تلاش دارد در کنار مدیریت منابع و اولویت‌بندی طرح‌ها، مسائل و نیازهای مردم را مورد توجه قرار دهد و تصمیمات آینده نیز در چارچوب همین رویکرد اتخاذ خواهد شد.



وی همچنین به محدودیت‌های موجود در تأمین منابع مالی اشاره کرد و گفت: کشور با محدودیت بودجه‌ای و منابع مالی مواجه است و در شرایطی قرار داریم که منابع موجود باید با توجه به اولویت‌های اساسی کشور مدیریت و هزینه شود.



معیشت مردم اولویت نخست دولت است



معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، اولویت نخست دولت، معیشت مردم و فراهم کردن شرایط مناسب برای زندگی آنان است و برنامه‌ریزی برای اجرای سایر طرح‌ها نیز باید متناسب با ظرفیت منابع انجام شود.



وی افزود: تلاش خواهد شد پس از تأمین منابع مورد نیاز، پروژه‌های مختلف به تدریج تکمیل و به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسند و در این مسیر هیچ تصمیمی بدون توجه به شرایط و نیازهای مردم اتخاذ نخواهد شد.



وی با اشاره به مسئله گرد و غبار در استان قم اظهار کرد: خشکسالی یکی از عوامل مؤثر در تشدید پدیده گرد و غبار است و مقابله با این مسئله نیازمند اجرای طرح‌های زیست‌محیطی و ایجاد پوشش گیاهی در مناطق مستعد است.



وی افزود: در جریان سفر به استان قم، یکی از پروژه‌های مرتبط با فاضلاب این استان مورد بررسی قرار گرفت که بخشی از آب حاصل از آن برای استفاده در مناطقی اختصاص می‌یابد که امکان ایجاد جنگل و توسعه فضای سبز در آنها وجود دارد.



قائم‌پناه ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد پوشش گیاهی در بخش‌هایی است که به عنوان مناطق گرد و غبارخیز شناخته می‌شوند و می‌توان با استفاده از ظرفیت پساب تصفیه‌شده، زمینه تثبیت خاک و کاهش آثار ناشی از گرد و غبار را در این مناطق فراهم کرد.



وی با بیان اینکه اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند در سطح وسیعی دنبال شود، گفت: صدها هکتار از اراضی مستعد این مناطق می‌تواند تحت پوشش چنین طرح‌هایی قرار گیرد و استفاده هدفمند از منابع آبی موجود، در کنار توسعه فضای سبز، نقش مؤثری در کنترل گرد و غبار خواهد داشت.



بارندگی نقش مهمی در کاهش گرد و غبار دارد



معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت بارندگی در کاهش گرد و غبار بیان کرد: در کنار اجرای طرح‌های زیست‌محیطی و توسعه پوشش گیاهی، بارندگی نیز از عوامل بسیار مهم در کاهش آلودگی و گرد و غبار به شمار می‌رود و شرایط طبیعی می‌تواند در این زمینه تأثیر قابل توجهی داشته باشد.



وی با اشاره به برنامه‌های ملی برای کاهش آلودگی هوا افزود: در سطح ملی نیز موضوع مقابله با آلودگی هوا و کنترل عوامل مؤثر بر آن در حال پیگیری است و بخش‌هایی از این برنامه‌ها به مناطق همجوار و کانون‌های ایجادکننده آلودگی در جنوب کشور مربوط می‌شود.



قائم‌پناه خاطرنشان کرد: کاهش آلودگی هوا موضوعی فراتر از یک منطقه و استان است و برای مدیریت آن باید مجموعه‌ای از اقدامات به صورت هماهنگ دنبال شود تا آثار آن در مناطق مختلف کشور کاهش پیدا کند.