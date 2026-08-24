مدیران خلاق راهگشای مسیر تولید و توسعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امیرالله شمقدری شامگاه دوشنبه در چناران با اشاره به اهمیت نقش نیروی انسانی توانمند و مدیران خلاق در مسیر توسعه بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیرانی نیاز داریم که در کنار دانش و تجربه، روحیه کارآفرینی، خلاقیت و توانایی حل مسئله را داشته باشند.

وی با اشاره به تجربه حضور خود در طرح کادر شهید رجایی اذعان کرد: من نیز در آن شرکت کردم و توانستم در طول این دوره در کنار آموخته‌های خود، مهارت و هنر دیگری را به تجربیاتم اضافه کنم.

وی با بیان اینکه بین مدیر پرمشغله و مدیر خلاق تفاوت اساسی وجود دارد، تصریح کرد: ما به مدیران خلاق، کارآفرین، تحصیل‌کرده و راهگشا نیاز داریم، مدیرانی که صرفاً درگیر حجم بالای فعالیتها نباشند بلکه بتوانند برای مسائل موجود راه‌حل پیدا کنند و مسیر جدیدی برای پیشرفت ایجاد کنند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: امروز به دنبال کارآفرینان و نیروهای خلاق و مشکل‌گشا هستیم چرا که توسعه واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که نیروهای توانمند، ایده‌های خود را به عمل تبدیل کنند و برای رفع موانع تولید و اشتغال پیش‌قدم شوند.

شمقدری با تأکید بر ضرورت توجه به مدیران نتیجه‌محور خاطرنشان کرد: ما به مدیران داده محور نیازمندیم مدیرانی که توانایی، انگیزه و اراده داشته باشند لذا مدیر باید بداند، بتواند و بخواهد و اگر این سه ویژگی در کنار یکدیگر قرار گیرد، می‌ توان انتظار داشت که مدیریت به نتیجه واقعی منجر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، افتتاح واحدهای صنعتی و تقویت ظرفیتهای تولیدی را مهم دانست و اظهار کرد: حمایت از تولید و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت واحدهای صنعتی، زمینه‌ساز اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش توانمندی‌های منطقه خواهد بود.