تداوم تجمعات شبانه مردم در شهرهای مختلف گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برگزاری تجمعات شبانه در نقاط مختلف استان گلستان، شامگاه گذشته نیز شماری از مردم شهرهای مختلف استان با حضور در خیابان‌ها و میادین اصلی، بر حفظ انسجام و همبستگی ملی تأکید کردند.

این اجتماعات که طی هفته‌های گذشته در شهرستان‌های گلستان استمرار داشته، با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شده است.

این اجتماعات در روزهای اخیر نیز با تأکید بر حمایت از کشور و ایستادگی در برابر تهدیدها برگزار شده است.

حاضران بر وحدت و حمایت از آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

گزارش‌های منتشرشده از تجمعات شبانه نیز نشان می‌دهد این اجتماعات در مقاطع مختلف با حضور مردم و با محوریت همبستگی، مقاومت و حمایت از کشور برگزار شده است.

تداوم این حضورهای مردمی در شهرهای مختلف گلستان، جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و تأکید شهروندان بر حفظ آرامش، وحدت و انسجام در شرایط کنونی است.