به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه 12 اردیبهشت و دو روز مانده به افتتاح عمومی نمایشگاه کتاب تهران، فرهاد تیمورزاده مدیر انتشارات تیموزاده که هم در حوزه ادبیات کودک و نوجوان فعالیت می‌کند و هم در بخش کتاب‌های آموزشی جزو ناشران مطرح است، نسبت به متراژ غرفه‌اش اعتراض کرد.

ساعاتی بعد موارد مطرح شده در این اعتراض از سوی مدیر اجرایی بخش دانشگاهی اینگونه پاسخ داده شد که بزرگ‌ترین غرفه بخش دانشگاهی در اختیار تیمورزاده است و بیشتریت ارفاق و همکاری نیز با همین ناشر شده است.

اما این ماجرا بدین جا ختم نشد و این ناشر دنباله اعتراض خود را در قالب تحصن مقابل یکی از نهادهای رسمی کشور دنبال کرد که همین امر باعث شد ماموران کلانتری 129 جامی به اتهام اخلال در رفت و آمد و نظم عمومی، وی را بازداشت و روانه کلانتری کنند و پس از حدود 2 ساعت اعلام کردند که فردای آن روز (13 اردیبهشت) به یک شعبه قضایی مراجعه کند تا به پرونده‌ا‌ش رسیدگی شود.

تیمورزاده همچنین اعلا کرد که مدیر سالن ناشران دانشگاهی نمایشگاه با حضور در غرفه او و بدون هیچ اعلام کتبی و تنها با نقل قولی از آقای دری (رئیس نمایشگاه) به مسئولان غرفه که در حال چینش کتاب‌ها بوده‌اند، اعلام کرده تا زمان تعیین تکلیف نهایی درباره انتشارات تیمورزاده، آنجا را ترک کنند.

این ناشر که امکان آماده‌سازی غرفه‌اش در بخش دانشگاهی را نداشته است به تازگی نامه‌ای خطاب به مسئولان نمایشگاه کتاب تهران نوشته و دو رونوشت آن را به دفتر مقام معظم رهبری و همچنین دفتر ریاست جمهوری ارسال کرده و نسخه‌ای از آن را هم در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.

متن نامه مدیر انتشارات تیمورزاده از این قرار است:

"مسئولان محترم برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

از آنجایی‌ که انتشارات تیمورزاده تمامی مراحل ثبت نام و تحویل غرفه را در موعد مقرر انجام داده است و وجه مربوط به آن را نیز حسب اعلام انجمن ناشران دانشگاهی به موقع پرداخت و فیش آن را نیز تحویل داده، ضمن محفوظ دانستن حق خود به بی‌توجهی و کج‌سلیقگی در تعیین متراژ غرفه این انتشارات، اما ممانعت مسئولان از ارایه خدمات به بازدیدکنندگان و مراجعان غرفه خود را به نوعی خلاف مقررات جاریه جمهوری اسلامی ایران و ممانعت از حق می‌داند.

ضمن محفوظ دانستن حق خود در شکایت به مراجع رسمی و قضایی بابت ممانعت از فعالیت در روز 13/2/90 در آماده‌سازی غرفه‌، انتظار دارد از امروز بتواند با تمام قوا به فعالیت خود ادامه داده و در راستای تاکیدات رهبر نظام در عرصه فرهنگی به ارایه خدمات عرضه محصولات فرهنگی خود بپردازد.

ضمناً از آنجایی که درخواست رسمی انتشارات در موعد مقرر و در برگه‌های فرم ثبت نام، پیش از این با متراژ 300 متر مربع برای انتشارات تیمورزاده و 200 متر مربع برای انتشارات طبیب ارایه شده است، لزومی در درخواست مجدد نمی‌بینم.

از آنجایی که تمامی تلاش‌های من در عرصه رشد فرهنگ این مرز و بوم بوده است و اجازه نمی‌دهم به خاطر رفتارهای فراقانونی مسئولان ارشاد به من و همکارانم "انگ" تحریم و مسایل سیاسی چسبانده شود، اعلام می‌کنم که مادامی که از فعالیت‌ غرفه‌های کودک این انتشارات و نشر طبیب و غرفه عمومی ممانعت به عمل نیاید به فعالیت خود ادامه خواهیم داد.

رونوشت:

دفتر مقام معظم رهبری

دفتر ریاست محترم جمهوری"

حال باید دید با انتشار این نامه، پاسخ رسمی مسئولان نمایشگاه چگونه خواهد آمد و این حاشیه‌ها در نهایت به بهتر شدن شرایط غرفه تیمورزاده منجر خواهد شد و یا حذف آن از نمایشگاه.

خبرگزاری مهر، ضمن پیگیری این مساله از مسئولان نمایشگاه، آماده انتشار نظرات و پاسخ‌های آنان در این زمینه خواهد بود.