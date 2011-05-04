مراحل 10 گانه دریافت تسهیلات بازسازی و تکمیل فرایند تولید اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: واحدهای متقاضی دریافت تسهیلات بازسازی و تکمیل می توانند با مراجعه به سایت این ستاد نسبت به ثبت نام بنگاه و واحد تولیدی خود اقدام کنند.

برپایه این گزارش، ثبت نام ، بررسی اولیه، ارسال مدارک، بررسی نهایی، معرفی به بانک، پذیرش در بانک، بررسی اعتباری (فقط برای پروژه های بزرگ(، عقد قرارداد، پرداخت تسهیلات و ارایه گزارش اجرایی، مراحل دهگانه دریافت تسهیلات بازسازی را تشکیل می‌دهند.

همچنین وجود پیش فاکتور برای پروژه های کوچک و طرح توجیهی برای پروژه های بزرگ از جمله مدارک ضروری عنوان شده است. این ستاد مرحله معرفی به بانک را پس از طی این مراحل اعلام کرد و گفت: سعی بر این است که متقاضی به همان شعبه ای که انتخاب کرده است معرفی شود اما گاهی ممکن است به دلایل اجرایی معرفی به شعبه یا بانک عامل دیگری انجام گیرد.

مرحله پذیرش در بانک و بررسی اعتباری که مخصوص پروژه های بزرگ است از سوی بانک عامل صورت می گیرد و نتیجه بررسی در سایت ستاد تحول قابل مشاهده خواهد بود.

بر اساس اعلام ستاد تحول صنایع و معادن ، با طی مراحل اعلام شده و پس از تایید درخواست در بانک ، قرارداد بین بانک و متقاضی منعقد وسپس تسهیلات به متقاضی پرداخت می شود.

همچنین پس از بررسی اعتباری و تائید طرح در بانک، در صورتی که ارائه تسهیلات ارزی باشد بانک صنعت و معدن از دفتر نظارت و ارزیابی طرح ها در وزارت صنایع و معادن جهت تائید ارائه تسهیلات استعلام می کند.

ارائه گزارش اجرایی آخرین مرحله از پروسه تسهیلات بازسازی و تکمیل است که در این بخش کلیه مراحل اجرای پروژه از انعقاد قرار داد با ماشین ساز و یا مشاور گرفته تا حمل ، نصب و راه اندازی ، توسط متقاضی ثبت می گردد و پس از ارزیابی و تایید ، مراحل بعدی پرداخت ها انجام خواهد شد.

این ستاد ، هدف از اعطای تسهیلات بازسازی و تکمیل را بهینه سازی خطوط تولید از نظر مصرف انرژی عنوان و اعلام کرده است : این تسهیلات فعلا فقط به بنگاههای تاثیر پذیر تعلق می گیرد. متقاضیان می توانند اطلاعات تکمیلی را در سایت stsm.ir دریافت کنند .