به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته آینده 22 تا 24 اردیبهشت‌ ماه سال 90 در 309 رشته و یک هزار و 644 رشته محل به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته این دانشگاه، 3 تا 4 روز قبل از برگزاری آزمون و از طریق سامانه اینترنتی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.



نتیجه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 90 نیز در نیمه دوم شهریور ماه 1390 از طریق سامانه اینترنتی اعلام می شود.