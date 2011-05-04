امیرحسین افیونی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به فعالیت‌های انجام گرفته به منظور بهبود تولیدات دامی در این استان، به میزان اشتغالزایی حوزه آبزی پروری در استان اشاره کرد و افزود: آمارهای به دست آمده نشان می‌دهد که میزان اشتغال آبزی پروری در استان اصفهان طی سال گذشته 85 درصد افزایش داشته است.

وی به میزان تولیدات آبزیان پرورشی استان اصفهان در سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: تولیدات آبزیان پرورشی در این استان طی سال گذشته، سه هزار و 940 تن بوده است که امیدواریم این میزان در سال جاری افزایش یابد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به میزان این تولیدات در بخش‌های مختلف آبزی پروری تصریح کرد: میزان تولیدات آبزی پروری استان اصفهان در سال گذشته 760 تن ماهی پرورشی ماهیان گرم‌آبی، دو هزار و 350 تن پرورش ماهیان سردآبی و 830 تن تولید ماهی در منابع آبی استان را شامل شده است.

وی با تاکید بر اینکه این میزان تولید در مقایسه با هدف‌گذاری‌های برنامه چهارم توسعه، از میزان فزاینده‌ای برخوردار بوده است، اضافه کرد: میزان تولیدات آبزی‌پروری استان اصفهان در سال 89 بر اساس پیش‌بینی‌های برنامه چهارم توسعه بین 10 تا 26 درصد افزایش داشته است.

افیونی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به میزان تولیدات ماهیان زینتی در استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: در بخش تولیدات ماهیان زینتی در سال گذشته 41 میلیون قطعه ماهی زینتی در این استان تولید و به بازار فروش عرضه شده است.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌ چهارم توسعه افق بسیار بلندی را برای تولید ماهیان زینتی در استان تعریف کرده است، ادامه داد: با توجه به برنامه‌ چهارم توسعه باید میزان تولید عملکرد ماهیان زینتی در استان اصفهان به 15.5 میلیون تن برسد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه باید پیشرفت محسوسی در تولید ماهیان زینتی صورت پذیرد، گفت: برنامه‌ چهارم توسعه مشخص کرده که استان اصفهان در زمینه تولید ماهیان زینتی باید رشد 165 درصدی را در تولید تجربه کند.

وی با اشاره به میزان رشد اشتغالزایی در بخش آبزی‌پروری استان اصفهان، افزود: میزان شاغلین در بخش آبزی‌پروری استان اصفهان با رشد 85 درصدی نسبت به برنامه چهارم توسعه روبرو بوده است.

افیونی به تعداد افراد مشغول به کار شده در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: در سال 89 و با ایجاد فرصت‌های شغلی متعدد در حوزه آبزی‌پروری استان اصفهان، یک هزار و 737 نفر مشغول به کار شدند.

وی با اشاره به اینکه این میزان اشتغالزایی با توجه به هدف‌گذاری‌های انجام شده، افزایش داشته است، تصریح کرد: در ابتدا قرار بر این بود که 938 نفر در بخش آبزی‌پروری استان اصفهان مشغول به فعالیت شوند که در نهایت با گسترش عرصه‌های بهره‌برداری و عملیاتی، یک هزار و 737 نفر فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده و مشغول به فعالیت شدند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان همچنین گفت: به واسطه توجیه اقتصادی مناسب آبزی‌پروری،‌ استفاده بهینه و دو‌منظوره از منابع آب کشاورزی، ‌طراحی و احداث انواع استخرهای پرورش ماهی،‌ استفاده از مصالح محلی برای ساخت مزارع، به‌کارگیری تجهیزات بومی برای افزایش تولید در واحد سطح و وجود کارشناسان خبره، آبزی‌پروری در استان اصفهان طی سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.