به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم داروغه‌زاده دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر در حکمی "نیکی کریمی"، "حمید فرخ‌نژاد"، "بیژن میرباقری"، "علی اکبر قاضی‌نظام"، "جواد طوسی" و "محمد آفریده" را به عنوان هیئت داوران بخش فیلم‌های کوتاه این رویداد هنری منصوب کرد.

بنابر این گزارش، هیئت انتخاب بخش کوتاه پیشتر از میان 516 اثر متقاضی ، 35 فیلم را برای داوران نهایی در بخش رقابتی برگزیدند



چهارمین جشنواره فیلم شهر با رویکرد "شهری انسانی برای انسان شهری" و در قالب بخش‌های رقابتی فیلم‌های سینمایی، کوتاه، مستند و انیمیشن از 18 تا 31 اردیبهشت ماه در تهران برگزار می‌شود.