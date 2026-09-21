شهریار؛ پیونددهنده زبان فارسی و ترکی در آیینه فرهنگ آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی صبح دوشنبه در همایش بزرگداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و مقام ادبی استاد سیدمحمدحسین بهجت تبریزی (شهریار) در مرند، با گرامیداشت روز شعر و ادب فارسی و هفته شهریار اظهار کرد: شهریار از چهره‌های برجسته و فراملی ادبیات ایران است که نام و آوازه او از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و جایگاهی ماندگار در میان مردم و اهالی فرهنگ و ادب پیدا کرده است.

وی با اشاره به گستردگی مضامین موجود در آثار شهریار افزود: اشعار این شاعر بزرگ را می‌توان به رنگین‌کمانی تشبیه کرد که طیف متنوعی از زیبایی‌ها و مفاهیم را در خود جای داده است؛ از معارف عرفانی و آموزه‌های دینی گرفته تا مضامین اجتماعی، طنز، آداب و رسوم بومی و فرهنگ عامه.

رنگین‌کمان مضامین در شعر شهریار

معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند ادامه داد: همین تنوع و پیوند میان مضامین مختلف موجب شده است آثار شهریار برای طیف‌های گوناگون جامعه قابل درک و ارتباط باشد و هر مخاطب بتواند بخشی از فرهنگ، باورها و احساسات خود را در اشعار او پیدا کند.

محمودی با تأکید بر جایگاه زبان در شعر شهریار گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته این شاعر، توانایی او در آفرینش آثار ماندگار به دو زبان فارسی و ترکی است؛ شهریار این دو زبان را نه در تقابل با یکدیگر، بلکه در کنار هم و در خدمت بیان مفاهیم فرهنگی و انسانی به کار گرفت.

«حیدربابایه سلام»؛ روایت هویت آذربایجان

وی منظومه «حیدربابایه سلام» را نمونه‌ای شاخص از این ظرفیت دانست و افزود: این اثر تصویری ماندگار از فرهنگ، هویت، خاطرات، آداب و رسوم و زندگی مردم آذربایجان ارائه کرده و ترجمه آن به زبان‌های مختلف، نشان‌دهنده ظرفیت فرامرزی این اثر ادبی است.

فرماندار مرند همچنین با اشاره به اشعار آیینی شهریار اظهار کرد: ارادت عمیق این شاعر به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) در بخش قابل توجهی از آثار او نمود پیدا کرده و سروده‌های او در مدح و منقبت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) از جلوه‌های برجسته پیوند میان هنر، معنویت و باورهای دینی در شعر شهریار است.

وی خاطرنشان کرد: اشعار آیینی شهریار تنها بیانگر توانمندی ادبی او نیست، بلکه نشان‌دهنده عمق باورهای معنوی و جایگاه آموزه‌های دینی در جهان‌بینی این شاعر است.

محمودی در ادامه با اشاره به جایگاه شاعران و ادیبان در حفظ هویت فرهنگی جامعه گفت: پاسداشت شهریار در حقیقت پاسداشت بخشی از میراث ادبی و فرهنگی آذربایجان و ایران است و معرفی آثار این شاعر به نسل‌های جدید می‌تواند در تقویت پیوند جوانان با ادبیات، زبان و فرهنگ بومی و ملی مؤثر باشد.

گفتنی است همایش بزرگداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و مقام ادبی استاد شهریار با حضور آیت‌الله پورمحمدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مرند، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی، جمعی از مسئولان، شاعران، ادیبان و فعالان فرهنگی شهرستان در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند برگزار شد.