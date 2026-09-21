نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار در خراسان شمالی است.

وی افزود: پدیده غالب افزایش باد در ساعت‌های بعدازظهر و غبارآلودگی و در پاره‌ای از نقاط بویژه نوار شمالی احتمال رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌گردد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده، تصریح کرد: از فردا تا پایان هفته جو پایدار و آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

داداشی خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی تا پایان هفته به چشم نمی‌خورد.

وی در پایان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته خنک‌ترین نقطه استان از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۱ درجه و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است. طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۷ و بیشینه آن ۳۴ درجه سانتی‌گراد بوده است.