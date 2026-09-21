غیبت آسانی در تیم ملی آلبانی سوژه برنامه تلویزیونی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غیبت یاسر آسانی وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال در فهرست جدید تیم ملی کشورش به یکی از موضوعات مورد بحث رسانه‌های ورزشی آلبانی تبدیل شده است.

در یکی از برنامه‌های تلویزیونی ورزشی آلبانی (A۲ CNN)، عملکرد آسانی در ترکیب استقلال مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان حاضر در این برنامه درباره دلیل دعوت نشدن این بازیکن به تیم ملی به گفتگو پرداختند.

یکی از کارشناسان با اشاره به عملکرد آسانی در استقلال اظهار کرد که این بازیکن در یکی از تیم‌های بزرگ ایران شرایط بسیار خوبی دارد و با توجه به فرم فعلی خود، شایسته حضور در تیم ملی آلبانی است.

در ادامه مجری برنامه به واکنش آسانی پس از اعلام فهرست تیم ملی آلبانی اشاره کرد. آسانی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشته بود: «ساکت می‌مانم، چون خودم را می‌شناسم» و در ادامه نیز جمله «تاریخ هرگز فراموش نمی‌شود» را منتشر کرده بود.

این واکنش آسانی با بحث و گمانه‌زنی کارشناسان همراه شد. یکی از حاضران در برنامه معتقد بود که این بازیکن بدون آنکه مستقیماً صحبت کند، پیام خود را منتقل کرده و احتمالاً منظورش این بوده که اگر شروع به صحبت کند، حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

مجری برنامه نیز با اشاره به دو استوری منتشرشده از سوی آسانی پس از اعلام فهرست تیم ملی، تأکید کرد که واکنش این بازیکن قابل توجه بوده است. در این برنامه همچنین به سابقه برخی اختلافات و مسائل میان آسانی و سیلوینیو سرمربی پیشین تیم ملی آلبان، اشاره شد.

یکی دیگر از کارشناسان عنوان کرد که آسانی ممکن است درباره اتفاقاتی که در پشت صحنه تیم ملی رخ داده اطلاعاتی داشته باشد که آنها از آن بی‌خبر هستند. به گفته او شاید این بازیکن دلایلی برای صحبت نکردن داشته باشد و ترجیح داده است فعلاً سکوت کند.

در ادامه این بحث یکی از کارشناسان معتقد بود بهتر بود آسانی چنین پیامی را منتشر نمی‌کرد و باید در مقطعی درباره تمام اتفاقات صحبت کند؛ چرا که هواداران تیم ملی آلبانی حق دارند درباره آنچه رخ داده است اطلاعات بیشتری داشته باشند.

با این حال، یکی دیگر از اعضای برنامه واکنش آسانی را بیشتر ناشی از احساسات لحظه‌ای و ناراحتی او از قرار نگرفتن در فهرست جدید تیم ملی دانست.

کارشناسان حاضر در برنامه همچنین به نخستین حضور آسانی در تیم ملی آلبانی اشاره کردند و یادآور شدند که در آن زمان نیز درباره دلیل انتخاب این بازیکن بحث‌هایی وجود داشت.

در بخش دیگری از برنامه، موضوع بازیکنان شایسته حضور در تیم ملی آلبانی مورد بررسی قرار گرفت و یکی از کارشناسان با اشاره به عملکرد چند بازیکن در رقابت‌های اروپایی، تأکید کرد بازیکنی که بتواند با تیم باشگاهی خود قهرمان شود، در رقابت‌های اروپایی حضور داشته باشد و عملکرد قابل قبولی ارائه کند، انتظار دارد حداقل یک بار فرصت حضور در تیم ملی را به دست آورد.

در این برنامه همچنین به این موضوع اشاره شد که دیدارهایی مانند بازی مقابل سن‌مارینو می‌تواند فرصت مناسبی برای استفاده از بازیکنانی باشد که در شرایط خوبی قرار دارند و این پرسش مطرح شد که اگر چنین بازیکنی در دیداری با این سطح از دشواری فرصت حضور پیدا نکند، چه زمانی باید به او فرصت داده شود.

در نهایت، بخش قابل توجهی از بحث کارشناسان آلبانیایی به این پرسش اختصاص داشت که با توجه به شرایط و عملکرد فعلی یاسر آسانی در استقلال، دلیل دعوت نشدن او به تیم ملی آلبانی چه بوده است؛ موضوعی که واکنش مستقیم این بازیکن در شبکه‌های اجتماعی را نیز به دنبال داشته است.