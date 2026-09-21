خبرگزاری مهر، گروه استانها: تهران فقط با ترافیک خودروهای شخصی و سفرهای روزمره شهروندان روبهرو نیست؛ بخشی از رفتوآمد روزانه پایتخت و استان تهران را مدیران، کارشناسان و کارکنان دستگاههای اجرایی تشکیل میدهند که برای شرکت در جلسات، هماهنگیهای اداری و پیگیری امور، میان استانداری، فرمانداریها، ادارات کل، شهرداریها و سایر دستگاهها در رفتوآمد هستند؛ رفتوآمدهایی که بخشی از آنها، دستکم از نظر فنی، میتواند بدون حضور فیزیکی انجام شود.
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم در تهران روزانه حدود ۲۰ میلیون سفر شهری انجام میشود.
در چنین شرایطی، هر سفر اداری که بتوان آن را بدون ورود یک خودرو دیگر به شبکه معابر انجام داد، صرفاً یک سفر حذفشده نیست؛ بلکه میتواند به معنای کاهش مصرف سوخت، زمان تلفشده، انتشار آلایندهها و هزینههای مستقیم و غیرمستقیم دستگاه اجرایی باشد.
یک جلسه دو ساعته، اما چند ساعت زمان از دسترفته
تصور کنید مدیر یک اداره در یکی از شهرستانهای استان تهران برای شرکت در جلسهای در مرکز استان باید به تهران سفر کند. جلسه ممکن است دو ساعت طول بکشد، اما رفتوبرگشت او، بسته به مبدأ، مقصد و وضعیت ترافیک، میتواند زمانی حداقل پنج ساعته از برنامه کاری روزانه او را مصرف کند.
اگر یک مدیر، معاون، کارشناس یا مسئول واحد نیز همراه او باشد، هزینه زمانی چند برابر میشود، این زمان فقط زمان حضور در خودرو نیست؛ زمانی است که میتوانست صرف بازدید از پروژه، پاسخ به مراجعهکنندگان، بررسی پروندهها، نظارت میدانی یا پیگیری مصوبات شود.
این مسئله در استان تهران به دلیل تمرکز بخش قابل توجهی از دستگاههای اجرایی در پایتخت و همزمان گستردگی جغرافیایی شهرستانهای استان، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اما نکته مهم این است که آمار رسمی و جامعی درباره تعداد سفرهای مدیران و کارشناسان استان تهران صرفاً برای شرکت در جلسات در دسترس نیست؛ بنابراین نمیتوان بدون مطالعه میدانی ادعا کرد که چه میزان از ترافیک تهران دقیقاً ناشی از این سفرهاست.
استاندار تهران: جلساتی که میتوانند وبیناری باشند
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر حرکت مدیریت استان به سمت هوشمندسازی و برگزاری جلسات برخط تأکید کرد و افزود: ضرورتی ندارد مدیران شهرستانها و دستگاههای اجرایی برای موضوعاتی که امکان بررسی برخط آنها وجود دارد، ساعتها در مسیر رفتوآمد باشند و برگزاری جلسات وبیناری میتواند سرعت تصمیمگیری و حل مسائل مردم را افزایش دهد.
نماینده عالی دولت در استان تهران تأکید کرد: جلساتی که به حل مسئله، رفع مانع یا تعیین تکلیف یک مطالبه منجر نمیشوند نباید وقت مدیران را بگیرند و بخشی از هماهنگیهای اداری میتواند به شکل وبیناری برگزار شود.
وی گفت: البته برگزاری وبیناری نباید به یک شعار اداری تبدیل شود، جلساتی وجود دارد که حضور فیزیکی در آنها ضروری است؛ از جمله جلسات بازدید میدانی، برخی مذاکرات تخصصی، جلسات دارای الزامات امنیتی یا محرمانگی، نشستهایی که نیازمند مشاهده مستقیم یک پروژه یا محل هستند و جلساتی که تصمیمگیری آنها به تعامل حضوری وابسته است.
استاندار تهران تاکید کرد: اما در مقابل، بخش قابل توجهی از جلسات میتواند از ابتدا بر اساس یک قاعده ساده طبقهبندی شود، اگر خروجی جلسه بدون حضور فیزیکی قابل دستیابی است، جلسه باید پیشفرض برخط داشته باشد.
این اظهارات، یک نکته مهم را روشن میکند: بحث بر سر حذف جلسه نیست؛ بحث بر سر حذف سفر غیرضروری برای جلسه است.
هزینهای که در باک خودرو و خیابان پرداخت میشود
هر سفر اداری با خودرو، حتی اگر در ظاهر تنها چند لیتر بنزین مصرف کند، در مقیاس صدها یا هزاران سفر، به عدد قابل توجهی تبدیل میشود.
بر اساس مطالعات منتشرشده درباره حملونقل تهران، مصرف سوخت و انتشار آلایندههای ناشی از حملونقل، سهم قابل توجهی در مشکلات زیستمحیطی پایتخت دارد. یک مطالعه دانشگاهی درباره تهران، مصرف سالانه حملونقل شهری را در مقیاس میلیاردها لیتر سوخت برآورد کرده و سهم خودروهای شخصی در انتشار گاز دی اکسیدکربن را بسیار بالا گزارش کرده است.
از سوی دیگر، آمارهای جدیدتر نیز ابعاد مصرف سوخت در تهران را نشان میدهد. بر اساس گزارشهای منتشرشده در سالهای اخیر، مصرف روزانه بنزین پایتخت در شرایط عادی در محدوده دهها میلیون لیتر قرار دارد و در دورههای افزایش تقاضا رشد میکند.
بنابراین اگر حتی بخش کوچکی از سفرهای اداری غیرضروری حذف شود، نتیجه آن فقط صرفهجویی برای یک اداره نیست؛ مجموعهای از خودروها، رانندگان، مدیران و کارشناسان کمتر وارد شبکه پرتراکم معابر میشوند.
یک حساب ساده برای فهم ابعاد ماجرا
برای نشان دادن موضوع میتوان یک سناریوی فرضی، نه آمار واقعی استان تهران را در نظر گرفت.
اگر فرض کنیم، فقط یک هزار جلسه در ماه که هرکدام به حضور چهار نفر نیاز دارد، به جای برگزاری حضوری به صورت وبیناری برگزار شود و هر نفر برای رفتوبرگشت به جلسه به طور متوسط ۳۰ کیلومتر سفر با خودرو داشته باشد، حذف این جلسات به معنای جلوگیری از حدود ۱۲۰ هزار کیلومتر سفر خودرویی در ماه خواهد بود.
اگر مصرف متوسط خودرو را ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر فرض کنیم، این سناریوی فرضی حدود ۹ هزار و ۶۰۰ لیتر بنزین در ماه صرفهجویی خواهد داشت.
عدد شاید در نگاه اول بزرگ نباشد، اما اگر همین الگو در هزاران جلسه، دهها دستگاه و در طول یک سال تکرار شود، نتیجه کاملاً متفاوت خواهد بود.
ضمن اینکه ارزش اصلی این محاسبه حتی بنزین نیست؛ زمان نیروی انسانی است.
پژوهشها هم از حذف سفرهای کاری حمایت میکنند
این ایده فقط مختص مدیریت استان تهران نیست. پژوهشهای بینالمللی نیز بارها اثر جایگزینی بخشی از سفرهای کاری با ارتباطات مجازی را بررسی کردهاند.
یک مطالعه درباره تهران که در سال جاری منتشر شده، اثر سناریوی ۲۰ درصد دورکاری را با استفاده از مدلهای حملونقل و انتشار آلایندهها بررسی کرده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد اجرای چنین سناریویی میتواند مسافت طیشده خودروها را حدود ۴.۶ درصد و ساعات طیشده در شبکه را حدود ۱۰.۹ درصد کاهش دهد؛ همچنین برای برخی آلایندهها در ساعت اوج صبح کاهشهایی گزارش شده است.
مطالعه دیگری نیز درباره جلسات مجازی نشان داده است که در شرایطی که ویدئوکنفرانس واقعاً جایگزین سفر شود، انتشار و مصرف انرژی مرتبط با جلسه میتواند بهمراتب کمتر از جلسهای باشد که نیازمند سفر فیزیکی است.
البته این یافتهها را نمیتوان مستقیماً به استان تهران تعمیم داد؛ زیرا میزان صرفهجویی به مسافت سفر، نوع خودرو، تعداد شرکتکنندگان، کیفیت زیرساخت ارتباطی و مدت جلسه بستگی دارد.
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران نیز به خبرنگار مهر گفت: ۶۲ درصد ترافیک بزرگراههای پایتخت را خودروهای تکسرنشین تشکیل میدهند؛ این آمار بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است.
پوریا علیمردانی اضافه کرد: اولویت اصلی ما در حوزه ترافیک بزرگراهی، حل معضل خودروهای تکسرنشین است. ۶۲ درصد از ترافیک موجود در بزرگراههای ما را خودروهای تکسرنشین تشکیل میدهند؛ به این معنا که یک خودرو تنها برای جابجایی یک نفر استفاده میشود.
وی افزود: از هر اقدامی که به کاهش ترافیک و حل معضل خودروهای تک سرنشین بیانجامد حمایت می کنیم.
همه جلسات را نباید مجازی کرد
استان تهران میتواند یک گام فراتر از توصیه به وبیناریشدن جلسات بردارد و یک سامانه مدیریت هوشمند جلسات دستگاههای اجرایی استان ایجاد کند، در این سامانه هر جلسه پیش از برگزاری ثبت شود و اطلاعاتی مانند موضوع، دستگاههای شرکتکننده، تعداد افراد، ضرورت حضور فیزیکی، محل جلسه، مدت، خروجی مورد انتظار و مصوبات آن مشخص باشد و پس از جلسه نیز میزان تحقق مصوبات ثبت شود.
در چنین مدلی، مدیران به جای اینکه با تعداد جلسات ارزیابی شوند، با تعداد مسائل حلشده و میزان اجرای مصوبات سنجیده میشوند؛ رویکردی که استاندار تهران نیز بر آن تأکید کرده و معیار ارزیابی مدیران را نتیجهای دانسته است که مردم در زندگی خود احساس میکنند، نه تعداد جلسات و مکاتبات.
از «جلسهمحوری» به «نتیجهمحوری»
مشکل اصلی شاید خود جلسه نباشد؛ بلکه فرهنگی باشد که در آن، حضور فیزیکی گاهی معادل انجام کار تلقی میشود.
مدیریت هوشمند استان تهران میتواند این معادله را تغییر دهد: جلسه کمتر، تصمیم سریعتر، سفر کمتر، حضور میدانی بیشتر.
اگر مدیری به جای دو ساعت حضور در جلسهای که امکان برگزاری آن به صورت آنلاین وجود دارد، همان دو ساعت را صرف بازدید از یک پروژه، بررسی یک مشکل شهرستان یا پیگیری یک مصوبه کند، صرفهجویی واقعی اتفاق افتاده است.
وبینار قرار نیست جای همه جلسات حضوری را بگیرد؛ اما در استانی که ترافیک، زمان مدیران، مصرف سوخت و آلودگی هوا همزمان مسئله هستند، حذف سفرهای اداری غیرضروری یکی از کمهزینهترین ابزارهای مدیریت تقاضای سفر است.
اکنون که استانداری تهران نیز بر توسعه زیرساختهای ارتباطی و برگزاری جلسات برخط تأکید کرده است، میتوان این رویکرد را از یک توصیه مدیریتی به یک نظام مشخص برای مدیریت جلسات، سفرهای اداری و زمان مدیران استان تبدیل کرد؛ نظامی که در آن هر جلسه یک سؤال ساده داشته باشد: آیا برای این تصمیم واقعاً لازم است همه این آدمها سوار خودرو شوند و در ترافیک تهران حرکت کنند؟
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