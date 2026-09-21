قمی: مطالبات مردمی خط قرمز مدیریت پاکدشت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی،در نشست مشترک با شهردار پاکدشت و اعضای شورای اسلامی این شهر مطالبات مردمی را خط قرمز مدیریت پاکدشت دانست و از برخورد جدی با مدیران دچار روزمرگی خبر داد.
فرماندار پاکدشت با تأکید بر اینکه مسئولیت در نظام اسلامی امانتی است که باید با دقت، امانتداری و احساس تکلیف در برابر آن رفتار کرد، اظهار کرد: آنچه امروز بر عهده ما گذاشته شده، فرصت خدمت به مردم است و کوتاهی در این امانت قابلپذیرش نیست.
وی با تصریح بر اینکه مدیران باید پاسخگوی مطالبات بهحق مردم باشند، افزود: مطالبات مردم باید بهصورت جدی پیگیری شود و هیچ درخواستی نباید در پیچوخم بروکراسی اداری و بیتوجهی مدیران معطل بماند.
قمی با اشاره به نظارت مستمر خود بر عملکرد دستگاهها و مدیریت شهری خاطرنشان کرد: شخصاً پیگیر مطالبات مردمی هستم و عملکرد مدیران را رصد میکنم؛ مدیرانی که دچار روزمرگی، بیانگیزگی و کمکاری شدهاند، بهشدت با آنان برخورد خواهد شد.
فرماندار پاکدشت همچنین بر ضرورت تعامل، همافزایی و هماهنگی کامل میان شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر دستگاههای اجرایی شهرستان تأکید کرد و گفت: تنها در سایه همدلی و کار کارشناسی میتوان مطالبات و حقوق شهروندان را محقق کرد.
در این نشست که مسائل و مشکلات شهری، روند اجرای طرحهای عمرانی، خدماتی و ترافیکی، وضعیت ساختوسازهای غیرمجاز و مهمترین مطالبات شهروندان در آن بررسی شد، شکرزاده و اعضای شورای اسلامی شهر نیز گزارشی از اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو در حوزههای عمرانی، خدماتی، ترافیکی و رفاهی شهر ارائه کردند و بر آمادگی خود برای اجرای دقیق سیاستهای مدیریت شهرستان، تعامل سازنده و پاسخگویی به مطالبات مردم تأکید کردند.
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