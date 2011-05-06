نمایش اسناد تاریخی خلیج ‌فارس در نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، این سالن که در بخش جنبی نمایشگاه قرار دارد، به نمایش تعدادی از نقشه‌های جغرافیایی قرون سوم و چهارم هجری قمری اثرجغرافیدانانی نظیر ادریسی، جیهانی، ابن‌هوقل و استخری و نقشه‌هایی از جهانگردان و سفرنامه‌نویسان اروپایی در قرون 16 و 17 میلادی که از خلیج‌فارس با عنوان سینوس پرسیکوس یا پرشین گلف نام برده‌اند، پرداخته است.

از دیگر بخش‌های این سالن می‌توان به نمایش روزنامه‌های دهه چهل و پنجاه شمسی که اخبار اعتراضات دولتی و مردمی نسبت به جدایی بحرین از ایران و تغییر نام خلیج‌فارس در بعضی کشورهای عربی را درج کرده‌اند و تاریخچه فرهنگ و عکس‌هایی از آداب و رسوم مردم حاشیه خلیج‌فارس اشاره کرد.