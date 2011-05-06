به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت تیراندازان در مرحله حذفی کمان کامپوند انفرادی و تیمی مرحله اول از مسابقات جام جهانی تیروکمان در "پورچ" کرواسی، تیم کامپوند مردان ایران با برتری مقابل تیم‌های هند، بلژیک و باخت برابر تیم آمریکا به دیدار رده بندی مسابقات جهانی راه یافت. این تیم برای کسب مدال برنز جهان با تیم هلند روبه‌رو خواهد شد.

امروز همچنین در مرحله حذفی انفرادی کمان کامپوند مردان مجید قیدی نماینده کشورمان به ترتیب با شکست تیراندازانی از روسیه، کلمبیا، اسلوونی و انگلستان به جدول یک چهارم نهایی راه یافت. کماندار ایران در حالیکه می توانست به راحتی در این مسابقه به برتری رسیده و راهی مرحله نیمه نهایی شود تنها با اختلاف دو امتیاز برابر تیراندازی از السالوادور تن به شکست داد و به مقام هفتمی جهان بسنده کرد.

رضا زمانی نژاد دیگر نماینده کشورمان در این کمان، ورزشکار سوئیسی را برد اما مقابل حریفی از آمریکا شکست خورد. بهزاد پاکزاد نیز بعد از برتری مقابل تیراندازی از نروژ به حریفی از هلند باخت و از راهیابی به مرحله سوم مسابقات جام جهانی بازماند.

امیر کاظم پور هم مرحله اول مسابقات جام جهانی کرواسی را با استراحت پشت سر گذاشت و در ادامه کمانداری از اسپانیا را از پیش رو برداشت اما با قبول شکست برابر تیراندازی از آمریکا از دور مسابقات کنار رفت.

اما در بخش بانوان و در کمان کامپوند زنان، سه تیرانداز زن ایرانی برابر یکی از تیراندازان ایتالیایی در مراحل مختلف جدول قرار گرفته و با واگذاری نتیجه برابر وی از حضور در مراحل بعدی مسابقات بازماندند.

مهتاب پارسا مهر به عنوان بهترین تیرانداز کشورمان در مرحله مقدماتی و با رنکینگ شش، در دور اول قرعه استراحت داشت. وی در مراحل بعدی هم نماینده اسپانیا و بلژیک را از پیش رو برداشت و به جمع هشت نفر اول راه یافت. اما در این مرحله نتیجه را به تیراندازی از ایتالیا واگذار کرد و به مقام هفتم جهان بسنده کرد.

سیده ویدا حلیمیان نیز در مرحله اول با قرعه استراحت روبه‌رو شد و در ادامه تیراندازانی از مکزیک و بلژیک را شکست داد اما با قبول شکست مقابل تیرانداز ایتالیایی نتوانست به مرحله یک هشتم نهایی راه یابد.

انسیه حاجی انزهایی دیگر کماندار ایران در این بخش هم در مرحله اول به قرعه استراحت خورد اما در دور دوم به نماینده کشور ایتالیا نتیجه را واگذار کرد تا هر سه کماندار زن کشورمان در مرحله حذفی برابر یک تیرانداز ایتالیایی مغلوب شوند.

مرحله اول رقابت‌های جام‌جهانی تیراندازی با کمان از 13 تا 17 اردیبهشت‌ماه در "پورچ" کرواسی برگزار می‌شود. مسابقات جام‌جهانی تیروکمان هرساله در 5 مرحله برگزار می‌شود که مراحل بعدی این رقابت‌ها در سال 2011 به ترتیب در آنتالیا ترکیه، اوگدن آمریکا، شانگهای چین و استانبول ترکیه است.