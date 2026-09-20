به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی علاوه بر حفظ پس‌انداز ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی، منابع ارزی مورد نیاز برخی شرکت‌های تولیدی داخلی را نیز تأمین می‌کنند و از این طریق، دارایی‌های ارزی افراد در مسیر تقویت تولید و سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد.

زمانیان با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره آثار صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی بر پول ملی اظهار کرد: برخلاف این نگاه که ایجاد چنین سازوکاری می‌تواند به تضعیف پول ملی منجر شود، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی می‌توانند در جهت تقویت تولید داخل و حمایت از پول ملی عمل کنند.

وی افزود: بسیاری از پروژه‌های کشور برای تحقق و رسیدن به مرحله بهره‌برداری، به منابع ارزی نیاز دارند؛ چراکه فناوری، برخی قطعات و تجهیزات یا مواد اولیه مورد نیاز آنها وارداتی است. بنابراین نمی‌توان صرفاً با اتکا به نقدینگی شبکه بانکی، همه این پروژه‌ها را اجرا و به مرحله بهره‌برداری رساند و در این میان، منابع ارزی مورد نیاز است.

زمانیان ادامه داد: در حالت عادی، تقاضای ارزی این پروژه‌ها باید از شبکه رسمی و مبادلات ارزی بانک مرکزی تأمین شود که این موضوع می‌تواند فشار بیشتری بر منابع ارزی کشور وارد کرده و تقاضای ارز را افزایش دهد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به وجود منابع ارزی نزد اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: بسیاری از افراد ممکن است در طول زمان ارزهایی را از شبکه صرافی خریداری کرده و در منزل نگهداری کنند. در مورد شرکت‌ها نیز ممکن است منابع ارزی مختلفی در حساب‌ها یا به صورت ذخیره نگهداری شود.

وی تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که این منابع ارزی، به جای اینکه صرفاً نقش پس‌انداز برای افراد داشته باشند، بتوانند در فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری و در پروژه‌هایی که نیازمند منابع ارزی هستند، مورد استفاده قرار گیرند.

زمانیان تصریح کرد: با این روش، برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها به جای ایجاد فشار بیشتر بر بازار ارز، از منابع ارزی موجود و دست‌نخورده استفاده می‌شود و همزمان این منابع به سمت تقویت جریان تولید و سرمایه‌گذاری در کشور هدایت خواهد شد.

وی افزود: تقویت جریان سرمایه‌گذاری به معنای افزایش تولید و اشتغال است و مجموعه این عوامل می‌تواند در نهایت به تقویت پول ملی منجر شود.

معاون راهبری و سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بنابراین ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، به خودی خود به معنای تضعیف پول ملی یا تلاش برای عبور از آن نیست؛ بلکه هدف، استفاده از دارایی‌های ارزی موجود در جهت تأمین مالی تولید، سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی کشور است.