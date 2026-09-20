اتخاذ تدابیر ویژه به منظور مقابله با تحریم هوایی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، نشست کمیته مقابله با تحریم در سازمان هواپیمایی کشوری با موضوع بررسی راهکارهای مقابله با تحریمهای جدید با حضور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و جمعی از مدیران و مسئولان صنعت هوانوردی برگزار شد.
بر اساس این گزارش در این نشست، آخرین تحولات و محدودیتهای ناشی از تحریمهای اعمالشده علیه صنعت هوانوردی، بهویژه تحریمهای جدید وضعشده از هشتم سپتامبر علیه برخی شرکتهای هواپیمایی، مورد بررسی قرار گرفت.
حاضران در جلسه ضمن بررسی آثار و پیامدهای این تحریمها بر فعالیت شرکتهای هواپیمایی و زنجیره خدمات صنعت هوانوردی، راهکارهای اجرایی برای کاهش آثار تحریمها و تداوم فعالیتهای صنعت را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
همچنین در این نشست، ظرفیتها و راهکارهای موجود برای مواجهه با محدودیتهای ناشی از تحریمها، استمرار ارائه خدمات هوانوردی و پشتیبانی از فعالیت شرکتهای هواپیمایی بررسی شد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیران صنعت هوانوردی در این نشست بر ضرورت هماهنگی و همافزایی میان بخشهای مختلف صنعت و اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت آثار تحریمهای جدید تأکید کردند.
این جلسه در راستای بررسی مستمر شرایط و اتخاذ تدابیر لازم برای صیانت از فعالیتهای صنعت هوانوردی و کاهش تبعات محدودیتهای بینالمللی برگزار شد.
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