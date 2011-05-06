کمانداران کامپوند مرد به مدال برنز جهان رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان چهارمین روز از رقابتهای جام جهانی تیراندازی باکمان در "چورچ" کرواسی تیم ملی کامپوند مردان ایران با ترکیب مجید قیدی، امید کاظم پور و رضا زمانی نژاد به مصاف رقبای خود رفت و با راهیابی به مرحله رده بندی مدال برنز را از آن کشورمان کرد.

تیم کامپوند ایران در مرحله حذفی تیمی به ترتیب برابر تیم های هند و بلژیک به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. در این مرحله برابر تیم قدرتمند آمریکا نتیجه را واگذار کرد و برای کسب مدال برنز مقابل تیم هلند قرار گرفت. در این مسابقه تیم کشورمان با نتیجه 222 بر 216 برابر رقیب اروپایی خود به برتری رسید و نشان برنز را از آن خود کرد. این اولین مدال جهانی کمانداران ایران در اولین مسابقه سال 2011 میلادی است.

تیم کامپوند بانوان هم در مرحله تیمی در همان اولین مسابقه به تیم سوئد باخت و از دور مسابقات حذف شد. اما تیم میکس کشورمان در کمان کامپوند با ترکیب امید کاظم پور و مهتاب پارسا مهر در میان 21 تیم و با قرار گرفتن در رده پنجم دور مقدماتی جواز حضور در مرحله حذفی را بدست آورد. این تیم در مرحله حذفی با شکست تیم هند به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت اما با قبول شکست برابر تیم روسیه موفق به حضور در مرحله نیمه نهایی نشد.

پیش از این کمانداران کشورمان در مرحله حذفی انفرادی تا جداول نهایی پیش آمدند اما موفق به کسب مدال نشدند. مجید قیدی و مهتاب پارساپور در کمان کامپوند مردان و زنان هر دو با کسب مقام هفتم جهان بهترین عملکرد را در بخش انفرادی داشتند.

با پایان یافتن رقابتهای تیمی کامپوند، نمایندگان کشورمان به کار خود در مسابقات جهانی کرواسی پایان دادند. مسابقه فینال بخش های مختلف انفرادی و تیمی در دو کمان کامپوند و ریکرو زنان و مردان فردا در "پورچ" کرواسی برگزار می شود.

مرحله اول رقابت‌های جام‌جهانی تیراندازی باکمان از 13 اردیبهشت ماه آغاز و تا 17 اردیبهشت‌ماه در "پورچ" کرواسی برگزار می‌شود. مسابقات جام‌جهانی تیروکمان هرساله در 5 مرحله برگزار می‌شود که مراحل بعدی این رقابت‌ها در سال 2011 به ترتیب در آنتالیا ترکیه، اوگدن آمریکا، شانگهای چین و استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.