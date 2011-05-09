کشف نقاشیهای ماقبل تاریخ با نقش اسب

به گزارش خبرگزاری مهر، 12 طرح که به رنگ قرمز بر روی دیوار غار "آسکوندو" واقع در کشورهای باسک در شمال اسپانیا کشف شده اند قدمتی برابر با نقاشیهای معروف غارهای "آلتامیرا" دارند.

نقاشیهای غار آلتامیرا که یکی از بهترین نقاشیهای ماقبل تاریخ به شمار می روند در سال 1879 در شمال اسپانیا کشف شدند.

براساس گزارش ال پائیس، این نقاشیهای 25 هزار ساله که به دست انسانهای مقابل تاریخ کشیده شده اند و به صورت اتفاقی کشف شدند دستهای انسان و بدن اسبها را به تصویر کشیده اند.

"دیه گو گاراته" سرپرست این تیم باستان شناسی از موسسه بین المللی تحقیقات ماقبل تاریخ در کانتابریا اظهار داشت: "این کشف کاملا تصادفی بود. هر چند به دلیل اینکه این نقاشیها به شدت تخریب شده اند شناسایی آنها بسیار دشوار بود اما چشمهای کارآزموده ما در شناسایی این طرحها به کمک آمدند."

اولین انسانهای ذی شعور حدود 35 هزار سال قبل در قالب گروه کوچکی به شمال اسپانیا رسیدند و به تدریج با آخرین بازمانده های انسانهای اولیه ممزوج شدند و سپس فرهنگ جدیدی با عنوان "پارینه سنگی بالایی" را شکل دادند.

این انسانها توانستند ابزارهای صیقلی از سنگها بسازند و دیوارهای غارها را نقاشی کنند.