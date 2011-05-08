جمیل علیزاده شایق در گفتگو با مهر با بیان اینکه سطح زیر کشت برنج در کل کشور در حدود 630 هزار هکتار است، گفت: 230 هزار هکتار از سطح زیر کشت در استان مازندران است که به گفته سازمان جهاد کشاورزی استان بیش از 50 درصد از این میزان به کشت ارقام پرمحصول اختصاص دارد اما آمار رسمی در این خصوص ارایه نمی شود.

وی افزود: امسال پیش بینی می شود حدود 2 میلیون و 250 هزار تن برنج تولید شود که بیشترین تولید هم در استانهای مازندران، گیلان، گلستان، خوزستان و فارس است.

دبیر انجمن برنج تصریح کرد: بارندگی در اواخر سال گذشته و اوایل سال 90 باعث شد که تولید برنج با کاهش مواجه نشود اما سطح زیر کشت نسبت به سالهای گذشته افزایش چندانی نداشته که یکی از عوامل اصلی آن، اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی برنج از سوی وزارت بازرگانی است.

علیزاده شایق در خصوص اینکه وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که نرخ خرید تضمینی از دی ماه به وزارت بازرگانی ارسال شده بود، افزود: اگر چنین صحبتی درست است چرا در همان زمان از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام نشد تا کشاورزان از وزارت بازرگانی نرخهای تضمینی را بپرسند.

وی تصری کرد: نرخهای خرید تضمینی برنج بین 940 تا 1430 تومان اعلام شده و هنوز مشخص نیست این قیمتها برای کدام ارقام است.

وی با بیان اینکه خلیلیان خودکفایی در برنج را عجولانه اعلام نکند، تصریح کرد: وزیر در مورد قول خودکفایی برنج تا 2 سال آینده صحبت کرده در صورتیکه این اتفاق نخواهد افتاد، همانطور که در 4 سال گذشته هم تولید برنج تغییری نداشت.

دبیر انجمن برنج افزود: صادق خلیلیان وزیر جهادکشاورزی از قول موسسه تحقیقات برنج این خبر را اعلام کرد در صورتی که وزیرسابق جهاد کشاورزی هم از قول این موسسه اعلام کرده بود که با کشت ارقام برنج هیبرید تا 3 سال دیگر کشور به خودکفایی می رسد و دیدیم که این اتفاق نیفتاد.

علیزاده شایق در مورد خشکسالی در مناطق مرکزی کشور و تاثیر آن در کاهش تولید برنج، اظهار داشت: شهرهایی مانند اصفهان، زنجان، کرمانشاه ، ایلام و لرستان سطح زیر کشت کمی به نسبت استان های شمالی دارند بنابراین کاهش تولید آنها تاثیری بربازار ندارد ضمن آنکه برنج تولیدی این استان ها به مصرف محلی می رسد و در بازار به فروش نمی رود.