به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گلمحمدی شامگاه پنجشنبه در نشست مدیران و کارشناسان مزارع پژوهشی مؤسسه تحقیقات برنج کشور در آمل، اظهار کرد: دستیابی به خودکفایی ۹۰ درصدی برنج یکی از اهداف پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه است و وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق این هدف، مجموعهای از برنامههای تحقیقاتی، ترویجی و حمایتی را به صورت همزمان دنبال میکند.
وی با اشاره به جایگاه مازندران در تولید برنج کشور افزود: ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی این استان نقش مهمی در افزایش بهرهوری تولید دارد و مؤسسه تحقیقات برنج کشور در کنار فعالیتهای پژوهشی، انتقال یافتههای علمی به مزارع را نیز در دستور کار قرار داده است.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از اجرای طرح مزارع الگویی برنج به عنوان یکی از برنامههای محوری وزارت جهاد کشاورزی یاد کرد و گفت: این طرح با هدف کاهش فاصله عملکرد میان کشاورزان پیشرو و بهرهبرداران خرد اجرا میشود و در مرحله نخست، ۵۰۰ مزرعه الگویی در استانهای مازندران و گیلان راهاندازی خواهد شد.
گلمحمدی ادامه داد: هر یک از این مزارع حدود ۲۰ کشاورز را تحت پوشش آموزشهای تخصصی و انتقال فناوریهای نوین قرار میدهد و در مجموع نزدیک به ۱۰ هزار شالیکار از دستاوردهای این طرح بهرهمند خواهند شد.
وی توسعه ارقام جدید برنج را از دیگر محورهای این برنامه دانست و افزود: تحقیقات برای تولید ارقام متحمل به خشکی و شوری با هدف حفظ تولید در شرایط تنشهای اقلیمی ادامه دارد. همچنین سال گذشته با همکاری سازمان انرژی اتمی، رقم جدیدی معرفی شد که حدود دو تن عملکرد بیشتری نسبت به ارقام مشابه داشته و در شرایط کمآبی نیز پایداری مناسبی از خود نشان داده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز بررسی ارقام هیبرید برنج گفت: این ارقام ظرفیت تولیدی تا دو برابر ارقام رایج را دارند و در حال حاضر برای ارزیابی میزان سازگاری با شرایط اقلیمی مازندران و گیلان به صورت آزمایشی کشت شدهاند.
وی افزود: در صورت موفقیت نتایج این آزمایشها، از سال آینده زمینه توسعه کشت این ارقام در سطح وسیع فراهم میشود و با انتقال فناوری و تأمین والدین بذر، تولید برنج هیبرید در داخل کشور دنبال خواهد شد.
گلمحمدی توسعه ارقام پرمحصول، کاهش فاصله عملکرد مزارع، آموزش کشاورزان و حمایت از خرید تضمینی را چهار محور اصلی افزایش تولید داخلی برنج برشمرد و اظهار داشت: اجرای این برنامهها میتواند ضمن کاهش وابستگی به واردات، کشور را به هدف خودکفایی ۹۰ درصدی برنج نزدیک کند.
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