ورزشگاه یادگار امام قم آماده بازدید بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا است

مجتبی رمضان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: شرایط ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم در دو بازدیدی که بازرسان AFC داشته اند مطلوب بوده است و این مرتبه نیز تلاش خواهیم کرد با همکاری مسئولان باشگاه صبای قم و اداره کل تربیت بدنی استان قم نیازها را مرتفع و برطرف کرده و رضایت ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا را جلب کنیم.



رضایت ناظران آسیایی از دو سفر قبلی به قم



وی با اشاره به دو بازدید قبل ناظران کنفدراسیون آسیا از امکانات و تجهیزات ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام، اضافه کرد: نمایندگان AFC پس از بازدید از ورزشگاه یادگار امام اظهار تعجب کردند و خواهان شرکت و حضور مجدد این تیم در رقابت های آسیایی شدند.



رئیس هیئت فوتبال استان قم با اشاره به حضور صبای قم در لیگ قهرمانان آسیا در سال 87، در این مورد اظهار داشت: با توجه به بازدید از ورزشگاه یادگار امام و مشاهده امکانات این استادیوم اظهار علاقه کردند که هر چه زودتر این تیم بار دیگر در لیگ قهرمانان حضور یابد.



تکاپوی مسئولان باشگاه برای حمایت از صبای قم



وی خاطرنشان کرد: در سفر قبلی ناظران AFC پس از این بازدید با توجه به این که تیم فوتبال صبای قم سابقه دو بار حضور در لیگ قهرمانان آسیا را دارد، ابراز امیدواری ‌کردند که نه تنها صبای قم دوباره به لیگ قهرمانان بازگردد بلکه بتواند در این لیگ حضوری موفق داشته باشد.



رئیس هیئت فوتبال قم تصریح کرد: پس از حضور تیم فوتبال صبا به عنوان نماینده قم در مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال باشگاه های کشور، مسئولان استان قم به تکاپو افتادند تا این تیم با بهترین شرایط با ترکیبی که بازیکنان بومی نیز در آن حضور دارند در لیگ برتر حضور یابد.

