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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۱۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

علت تشدید مصدومیت ریه جانبازان شیمیایی کشف شد

علت تشدید مصدومیت ریه جانبازان شیمیایی کشف شد

رئیس مرکز تحقیقات مصدومان شیمیایی کشور از کشف علت تشدید مصدومیت ریه جانبازان شیمیایی پس از 10 سال خبر داد و افزود: پیش از این فکر می کردیم گاز خردل هنوز در بدن جانبازان وجود دارد.

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه علت پیشرفت ضایعه ریه مصدومان شیمیایی برای متخصصان و پزشکان کشور مبهم بود گفت: پس از 10 سال تحقیقات به عمل آمده در مرکز تحقیقات مصدومان شیمیایی بیمارستان بقیه الله متخصصان توانستند علت این پیشرفت را کشف کنند.

وی افزود: بر اساس آخرین تحقیقات به عمل آمده علت تشدید مصدومیت ریه جانبازان شیمیایی برگشت ترشحات اسیدهای صفرایی معده به داخل اجزای ریه است و درمانهای موقت ما به علت نشناختن علت تشدید بیماری موفقیت آمیز نبوده است.

معاون وزیر بهداشت گفت: قبلا تصور می شد که گاز خردل هنوز در ریه مصدومان وجود دارد و علت تشدید مصدومیت است ولی با این کشف هم اکنون کارشناسان در حال انجام تحقیقاتی برای جلوگیری از برگشت اسیدهای صفرایی معده به داخل ریه جانبازان شیمیایی هستند.

قانعی اظهار داشت: بسیاری از جانبازان شیمیایی عنوان می کنند که در هنگام شب و خوابیدن بیشتر سرفه می کنند که با کشف این پدیده علت سرفه جانبازان شیمیایی در هنگام خوابیدن هم مشخص شد.

کد مطلب 1307173

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