فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر از تعیین مهلت یک‌ماهه برای ساماندهی تمامی خانه‌مسافرها، سوئیت‌ها و واحدهای اقامتی فاقد مجوز در استان خبر داد و گفت: مالکان این واحدها موظف‌اند در مهلت تعیین‌شده با مراجعه به اداره‌کل و ثبت اطلاعات در سامانه مربوط، برای دریافت مجوز قانونی اقدام کنند.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی واحدهای اقامتی و تأسیسات گردشگری در استان اظهار کرد: تمامی خانه‌مسافرها، سوئیت‌ها و واحدهایی که بدون دریافت مجوز قانونی فعالیت می‌کنند، حداکثر یک ماه فرصت دارند با مراجعه به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، نسبت به ثبت‌نام در سامانه و طی فرآیند قانونی دریافت مجوز اقدام کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: این اداره‌کل آمادگی دارد پس از ثبت درخواست و تکمیل مدارک، در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرآیند بررسی و صدور مجوز این واحدها را انجام دهد تا فعالیت آنها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی ساماندهی شود.

شریفی تصریح کرد: پس از پایان مهلت یک‌ماهه، با واحدهایی که بدون مجوز برای قانونی کردن فعالیت خود اقدام نکرده باشند، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد و موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: فعالیت غیرمجاز و ایجاد هرگونه مشکل، تخلف یا مزاحمت از سوی این واحدها حتی در مدت تعیین‌شده نیز موجب سلب مسئولیت قانونی نبوده و در صورت بروز تخلف، موضوع مطابق ضوابط و مقررات مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در پایان از مالکان و بهره‌برداران این واحدها خواست با توجه به فرصت تعیین‌شده، در اسرع وقت نسبت به ثبت‌نام و دریافت مجوز اقدام کنند تا ضمن جلوگیری از مشکلات و تبعات قانونی،زمینه فعالیت رسمی و قانونمند این واحدها فراهم شود.