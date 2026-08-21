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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۲

کپلر: تنها ۷ شناور از تنگه هرمز عبور کرده‌اند

کپلر: تنها ۷ شناور از تنگه هرمز عبور کرده‌اند

«کپلر» اعلام کرد که طی روز گذشته تنها ۷ شناور از تنگه هرمز عبور کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، داده های شرکت کپلر (Kpler) که در زمینه ردیابی حرکت کشتی ها فعالیت می کند نشان می دهد حرکت آنها در تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، طی روز شنبه گذشته تنها ۷ شناور از تنگه هرمز عبور کرده اند.

پولیتیکو پیشتر در گزارشی نوشته بود که دولت ترامپ مدعی است که تنگه هرمز برای تجارت باز است و عبور و مرور نفتکش‌ها در جریان است. این در حالی است که ردیاب‌های بازار تصویر نه چندان خوش‌بینانه‌ای را نشان می‌دهند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بارها مدعی شده است که نفت آزادانه از طریق تنگه هرمز جریان دارد. اما کارشناسان می‌گویند که نمی‌توان به ارقام دولت ترامپ اعتماد کرد زیرا هیچ داده‌ای وجود ندارد که نشان دهد واقعاً حجم نفت از طریق تنگه هرمز در حال حرکت است.

کد مطلب 6922719

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