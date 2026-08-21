مسلم شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فاضلاب شهرستان دنا از نظر زیست‌محیطی مشکل حادی ندارد و از نظر میزان آلایندگی نیز در شرایط خطرناک قرار نگرفته است، هرچند موضوع حجم فاضلاب و مدیریت آن باید همچنان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به منابع آلاینده‌ای که در سال‌های گذشته در این زمینه مطرح بوده است، افزود: یکی از این موارد فاضلاب بیمارستان امام سجاد(ع) بود که سال‌ها به شکل جدی به آن پرداخته نشده بود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی، استانداری و مجموعه درمان، مشکل فاضلاب بیمارستان امام سجاد(ع) در سال گذشته برطرف شد و اکنون فاضلاب خروجی این بیمارستان از نظر آلایندگی و خطرات انسانی در سطح بسیار پایینی قرار دارد.

شریفی درباره کارخانه قند نیز گفت: این کارخانه یکی دیگر از موضوعات مطرح در زمینه آلایندگی بود که اقداماتی برای رفع مشکل آن انجام شده است و در شرایط فعلی آلایندگی ندارد؛ البته کارخانه در حال حاضر تولیدی نیز ندارد.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای کامل تعهدات واحدهای آلاینده تصریح کرد: محیط زیست و رسانه‌ها باید پیگیر وعده‌هایی باشند که در این زمینه داده شده است تا اقداماتی که آغاز شده، به صورت کامل به نتیجه برسد.

فاضلاب یاسوج در مسیر حل نهایی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به سابقه طولانی مشکل فاضلاب شهر یاسوج گفت: این معضل چندین سال وجود داشته و با ورود مجموعه‌های بهداشت و محیط زیست و تلاش شرکت آب و فاضلاب استان، بخش قابل توجهی از مشکل ساماندهی شده است.

شریفی افزود: نمی‌توان گفت همه مشکلات فاضلاب یاسوج به طور کامل برطرف شده، اما اقدامات اولیه برای جلوگیری از آلودگی رودخانه انجام شده و این روند باید با جدیت ادامه پیدا کند.

وی حمایت استانداری و دادستانی را در تسریع این روند مؤثر دانست و گفت: با توجه به حمایتی که از سوی استانداری و دادستانی وجود دارد، امیدواریم بتوانیم مشکل فاضلاب شهر یاسوج را در سال جاری به طور کامل حل کنیم.

شریفی درباره وضعیت فاضلاب دنا نیز اظهار کرد: خروجی فاضلاب این شهرستان در شرایط فعلی از نظر آلایندگی در سطح خطرناک نیست و پس از طی فرآیندهای تصفیه و گندزدایی، از نظر استانداردهای مربوطه شرایط قابل قبولی دارد.

نسخه سلامت فقط در بیمارستان نوشته نمی‌شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت رابطه پزشک و بیمار گفت: یکی از اصول مهم پزشکی، برخورد همراه با شفقت و مهربانی با بیمار است و پزشک باید بیمار را مانند یکی از اعضای خانواده خود ببیند.

وی افزود: در برنامه پزشکی خانواده نیز تلاش می‌شود این نگاه تقویت شود و سلامت صرفاً از زاویه بیماری و درمان مورد توجه قرار نگیرد.

شریفی با اشاره به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت گفت: یکی از محورهای مهم برنامه پزشکی خانواده، توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت است و در این حوزه، سمن‌ها، خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.

وی با اشاره به افزایش اهمیت موضوع آسیب‌های اجتماعی در شهرستان بویراحمد، گفت: موضوعاتی مانند خودکشی تنها با اقدامات دولتی و درمانی حل نمی‌شوند و بخشی از راهکار در خانواده، محله و جامعه قرار دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: نمی‌توان همه مسئولیت مقابله با آسیب‌های اجتماعی را بر دوش دارو، درمان و مراقبت گذاشت؛ خود مردم، خانواده‌ها و گروه‌های اجتماعی نیز می‌توانند بخش مهمی از مسائل را مدیریت کنند.

شریفی با دعوت از سمن‌ها و گروه‌های فعال حوزه سلامت برای مشارکت در برنامه‌های پیشگیری اظهار کرد: اگر حلقه‌های مداخله اجتماعی را تقویت کنیم و مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد را بیشتر وارد میدان کنیم، می‌توانیم بسیاری از عوامل خطر را کاهش دهیم.

وی اضافه کرد: بیماری ممکن است در بدن یک فرد دیده شود، اما ریشه بسیاری از مشکلات سلامت در جامعه است و حل این مسائل بدون مشارکت مردم و نهادهای اجتماعی امکان‌پذیر نیست.