هادی رجائی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایجاد اشتغال پایدار صرفاً با تأمین منابع مالی محقق نمی‌شود، بلکه شناسایی هدفمند ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی، تسهیل فرآیند اجرای طرح‌ها و هدایت صحیح منابع در مسیر تولید از الزامات تحقق اشتغال مولد و پایدار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی افزود: شناسایی دقیق ظرفیت‌های هر منطقه و تسهیل اجرای طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی، نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری، پایداری کسب‌وکارها و تقویت تولید دارد.

وی با اشاره به اولویت‌های اقتصادی خراسان شمالی ادامه داد: تکمیل زنجیره‌های ارزش، حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف، توسعه و تقویت بازارهای فروش به‌ویژه بازارهای مجازی و احیای واحدهای راکد از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی است.

رجائی‌نیا بیان کرد: منابع و تسهیلات اشتغال باید به‌صورت هدفمند هدایت شوند تا ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، زمینه پایداری کسب‌وکارها و افزایش تولید نیز فراهم شود.

وی گفت: حمایت از طرح‌های اقتصادی باید متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه انجام شود و در کنار تأمین منابع، موضوع بازار فروش محصولات نیز مورد توجه جدی قرار گیرد؛ چرا که بدون بازار پایدار، استمرار فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها با مشکل مواجه خواهد شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی افزود: تقویت بازارهای فروش، به‌ویژه ظرفیت‌های بازارهای مجازی، می‌تواند به توسعه کسب‌وکارهای خرد و محلی کمک کند و زمینه عرضه گسترده‌تر محصولات تولیدکنندگان را فراهم سازد.

رجائی‌نیا همچنین بر ضرورت احیای واحدهای راکد تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت واحدهای موجود و بازگرداندن واحدهای غیرفعال به چرخه تولید، در کنار ایجاد کسب‌وکارهای جدید، می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و افزایش اشتغال خراسان شمالی داشته باشد.