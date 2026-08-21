۱۰ هزار متر مربع از معابر سه روستای ایوان آسفالت شد

حبیب الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی در مناطق روستایی استان، اظهار داشت: عملیات آسفالت معابر در سه روستای سرتنگ، باسکل و ترن از توابع شهرستان ایوان به اتمام رسیده و در مجموع، ۱۰ هزار متر مربع از معابر این روستاها آسفالت شده است و این اقدام، گامی مؤثر در راستای بهبود زیرساختهای روستایی و افزایش کیفیت زندگی ساکنان این مناطق محسوب میشود.
وی افزود: برای اجرای این طرح، مبلغ ۱۱۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، مشارکت دهیاریها و سهمیه رایگان تأمین و هزینه شده است و این اعتبارات، امکان اجرای این پروژه را در کمترین زمان ممکن فراهم کرده است و با بهسازی معابر این روستاها، دسترسی ساکنان به خدمات شهری و روستایی تسهیل شده و کیفیت زندگی آنان بهبود چشمگیری یافته است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با تأکید بر اینکه توسعه زیرساختهای روستایی، یکی از اولویتهای اصلی این نهاد است، تصریح کرد: آسفالت معابر روستاها، علاوه بر افزایش بهرهوری و دسترسی آسانتر، نقش مؤثری در کاهش گرد و غبار و بهبود بهداشت محیط زندگی روستائیان دارد و امیدوار هستیم که با استمرار این طرحها، شاهد توسعه روزافزون مناطق روستایی استان باشیم و هیچ روستایی در استان بدون راه دسترسی و معابر مناسب نماند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژهها، نیازمند همراهی و همکاری دهیاریها و شوراهای اسلامی روستاهاست و از تمامی دستگاههای اجرایی انتظار میرود که در این مسیر همکاری لازم را داشته باشند و همچنین برنامههای دیگری نیز برای سایر روستاهای استان در دستور کار قرار دارد که به تدریج اجرایی خواهد شد و در نهایت، شاهد تحول و آبادانی هرچه بیشتر روستاهای استان خواهیم بود و این رویه، تا پایان تمام پروژههای عمرانی روستایی ادامه خواهد یافت.
نظر شما