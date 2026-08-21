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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۵

۱۰ هزار متر مربع از معابر سه روستای ایوان آسفالت شد

۱۰ هزار متر مربع از معابر سه روستای ایوان آسفالت شد

ایلام - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایلام گفت: ۱۰ هزار متر مربع از معابر سه روستای ایوان آسفالت شده است.

حبیب الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق روستایی استان، اظهار داشت: عملیات آسفالت معابر در سه روستای سرتنگ، باسکل و ترن از توابع شهرستان ایوان به اتمام رسیده و در مجموع، ۱۰ هزار متر مربع از معابر این روستاها آسفالت شده است و این اقدام، گامی مؤثر در راستای بهبود زیرساخت‌های روستایی و افزایش کیفیت زندگی ساکنان این مناطق محسوب می‌شود.

وی افزود: برای اجرای این طرح، مبلغ ۱۱۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، مشارکت دهیاری‌ها و سهمیه رایگان تأمین و هزینه شده است و این اعتبارات، امکان اجرای این پروژه را در کمترین زمان ممکن فراهم کرده است و با بهسازی معابر این روستاها، دسترسی ساکنان به خدمات شهری و روستایی تسهیل شده و کیفیت زندگی آنان بهبود چشمگیری یافته است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های روستایی، یکی از اولویت‌های اصلی این نهاد است، تصریح کرد: آسفالت معابر روستاها، علاوه بر افزایش بهره‌وری و دسترسی آسان‌تر، نقش مؤثری در کاهش گرد و غبار و بهبود بهداشت محیط زندگی روستائیان دارد و امیدوار هستیم که با استمرار این طرح‌ها، شاهد توسعه روزافزون مناطق روستایی استان باشیم و هیچ روستایی در استان بدون راه دسترسی و معابر مناسب نماند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژه‌ها، نیازمند همراهی و همکاری دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستاهاست و از تمامی دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود که در این مسیر همکاری لازم را داشته باشند و همچنین برنامه‌های دیگری نیز برای سایر روستاهای استان در دستور کار قرار دارد که به تدریج اجرایی خواهد شد و در نهایت، شاهد تحول و آبادانی هرچه بیشتر روستاهای استان خواهیم بود و این رویه، تا پایان تمام پروژه‌های عمرانی روستایی ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6922724

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