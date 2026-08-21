غلامحسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گلایه‌های مکرر شهروندان درباره وضعیت نامناسب معابر و آسفالت خیابان‌ها، اظهار داشت: فرسودگی آسفالت، وجود چاله‌های متعدد، حفاری‌های رها شده و انباشت نخاله‌های ساختمانی در نقاط مختلف شهر، واقعیت تلخی است که ما با آن مواجه هستیم و این مشکلات، سیمای شهر ایلام را ناخوشایند کرده و رفت و آمد شهروندان را با دشواری همراه ساخته است.

وی افزود: این معضلات، حاصل سال‌ها بی‌توجهی و فرسودگی زیرساخت‌های شهری است و به یکباره ایجاد نشده است، اما مجموعه مدیریت شهری با عزم جدی پای کار آمده و برنامه‌ریزی منسجمی برای ساماندهی وضعیت معابر و بهبود کیفیت آسفالت ریزی در دستور کار قرار داده است و بر همین اساس، روزانه به طور متناوب و پیوسته، حدود ۵۰۰ تن آسفالت به شهر وارد و عملیات ترمیم و روکش‌دهی در نقاط مختلف آغاز شده است.

سرپرست شهرداری ایلام با تأکید بر اینکه اولویت اصلی، شریان‌های اصلی و خیابان‌های پرتردد شهر است، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای خرابی‌ها و گستردگی معابر فرسوده، برنامه ریزی شده تا ظرف یک ماه آینده، بخش قابل توجهی از چالش‌های اساسی آسفالت در خیابان‌های اصلی برطرف شود و پس از آن، عملیات بهسازی کوچه‌ها و خیابان‌های فرعی نیز با جدیت دنبال خواهد شد و امیدوار است که با تداوم این روند، شهروندان به زودی شاهد تغییرات محسوس در کیفیت معابر و سیمای شهری باشند.

وی در پایان با اشاره به اینکه حفاری‌های متعدد توسط دستگاه‌های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز و طولانی شدن روند ترمیم آنها، یکی از عوامل اصلی تشدید مشکلات آسفالت است، خاطرنشان کرد: هماهنگی لازم با دستگاه‌های مربوطه برای تسریع در ترمیم و جلوگیری از رهاسازی حفاری‌ها انجام شده است و از شهروندان نیز خواست که با صبوری و همکاری، مدیریت شهری را در اجرای این طرح‌های عمرانی یاری کنند و قول می‌دهد که در آینده‌ای نزدیک، شاهد شهری با معابری مناسب و سیمایی زیبا و مطلوب باشیم.