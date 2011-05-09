نمایش 100 برشور در اردیبهشت تئاتر ایران در گلستان

به گزارش خبرگار مهر در گرگان، حسین عبدی عصر یکشنبه در نشست برنامه ریزی این نمایشگاه، از تمامی علاقمندان به هنر نمایش جهت بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد.

وی گفت: سید ابوالفضل فخار، محمدرضا صمیمی، امیر کاوش، حسین خدادی، شهرام نوشیر، احمدرضا جندقی، محسن مقامی، حسن حسینی‌نژاد، محمدرضا مولودی، حمید میرزایی، مرتضی ملک محمودی، رهبان مسلمی عقیلی، احسان رجبلو، رشید نصیری، حبیب خسروی و فریبا چوپان‌نژاد و ... به نمایش گذاشته می شود.

وی خاطرنشان کرد: این افراد از جمله کارگردانانی هستند که در دهه 80 بیش از چهار نمایش به روی صحنه برده‌اند و قرار است بروشور نمایش‌های این هنرمندان به همراه تعدادی دیگر از کارگردانان استان به نمایش درآید.

عبدی اظهار داشت: بروشورهای ارائه شده در این نمایشگاه طی چند سال گذشته توسط هنرمند گلستانی "حسن حسینی‌نژاد" جمع‌آوری شده و برای برپایی این نمایشگاه در اختیار این مرکز قرار گرفته است.

وی گفت: با تلاش واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان گلستان، برای نخستین‌‌بار، مجموعه‌ای از بروشورهای تئاتر استان گلستان در دهه 80، در قالب نمایشگاهی از 20 اردیبهشت‌ماه به نمایش گذاشته می شود.