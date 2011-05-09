دکتر غلامحسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه سامانه های پرتودهی برای دو هدف مهم به کار برده می شوند، افزود: این نوع سامانه های پرتودهی برای پرتو دهی محصولات کشاورزی و استریلیزه کرده تجهیزات پزشکی به کار برده می شود.

رئیس مرکز طرحهای کلان ملی فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ادامه داد: با پرتودهی محصولات کشاورزی، میکروارگانیزمهایی که منجر به پوسیدگی و فساد می شوند از بین می روند که این امر منجر به ماندگاری بیشتر محصولات زراعی می شود از این رو بیشترین کاربرد این سامانه ها در افزایش کیفیت و طول ماندگاری محصولات کشاورزی است.



وی با تاکید بر اینکه افزایش ماندگاری با استفاده از روش پرتودهی ضررهای روشهای شیمیایی را به دنبال ندارد، خاطر نشان کرد: با توجه به مزایای این نوع سامانه ها طرح کلانی با همکاری سازمان انرژی اتمی کشور در این زمینه تعریف شد و با تفاهم نامه هایی که با حضور رئیس جمهور به امضا رسید، اقدام به ایجاد سامانه های پرتودهی در کشور شد.



رحیمی با بیان اینکه تاکنون دو سامانه پرتودهی در شهرکرد و بناب راه اندازی شده است، یاداور شد: این دو شهر از جمله قطبهای کشاورزی کشور هستند.



وی با اشاره به مزایای این سامانه ها اضافه کرد: این سامانه ها توانایی پرتودهی تا 100 هزار متر مکعب انواع محصولات کشاورزی و خشکبار و تجهیزات پزشکی را دارد ضمن آنکه کاملا صنعتی هستند و آمادگی لازم را برای پذیرش محصولات کشاورزی برای افزایش زمان ماندگاری را دارند.



رحیمی ادامه داد: سامانه های پرتودهی قابلیت پرتودهی طیف وسیعی از محصولات کشاورزی را دارد و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.



رئیس مرکز طرحهای کلان ملی فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، زمان اتمام این پروژه را 2 ساله دانست و اظهار داشت: این سامانه ها با مدیریت پژوهشگاه علوم و فنون سازمان انرژی اتمی کشور به بهره برداری می رسد.



وی میزان اعتبارات راه اندازی این دو سامانه را بالغ بر 12 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: این اعتبارات از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تامین شده است.



رحیمی از راه اندازی این سامانه ها در سایر مناطق کشور خبر داد و افزود: تاکنون تقاضاهایی برای راه اندازی سامانه های پرتودهی به معاونت ارسال شده است ولی ما تمایل داریم سامانه های جدید با مشارکت بخش خصوصی راه اندازی شود.



وی با تاکید بر اینکه راه اندازی این سامانه ها برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی دارد، گفت: در حال حاضر تقاضایی از سوی مسئولان شهرستان گرگان ارسال شده است که امیدواریم بخش خصوصی گامهایی را در این زمینه بردارد.



به گفته رئیس مرکز طرح‌های کلان ملی فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، ساخت این سامانه پتانسیل بسیار خوبی را در حوزه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته ای در منطقه ایجاد خواهد کرد.



به گزارش مهر، پرتودهی کاربردهای مختلفی در کشاورزی و صنایع غذایی، پلیمر، شیمی و محیط زیست، صنعت، پزشکی و بهداشتی دارد که از جمله آنها جلوگیری از فساد محصولات کشاورزی، کاهش آلودگی های میکروبی، افزایش زمان ماندگاری میوه و مواد غذایی، اصلاح ساختار مولکولی و بهبود خواص حرارتی، فیزیکی و شیمیایی مواد پلیمری ارزان قیمت، حفاظت از محیط زیست با طراحی، فرمولاسیون و تهیه پلیمرهای زیست تخریب، سترون سازی تجهیزات و محصولات یک بار مصرف پزشکی، پرتو دهی فرآورده های خون و لوازم آن و بازیافت ضایعات پلاستیک و تفلون را می توان نام برد.