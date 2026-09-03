به گزارش سبک مهر، سید هادی صالحی شامگاه پنجشنبه در جریان حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی در رشت، با تقدیر از تلاش‌های اصحاب رسانه و فعالان عرصه روایت و انعکاس رویدادها، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که امروز به آن نیاز داریم، روایت رویدادهاست؛ چراکه کسی که روایت اول را انجام می‌دهد، می‌تواند آن رویداد را برجسته کند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید نائینی، افزود: این قرارگاه به نام و یاد سردار عزیز سپاه اسلام، شهید نائینی، مزین شده است و ما افتخار داریم که در مقاطعی شاگردی ایشان را انجام داده‌ایم.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور، شهید نائینی را شخصیتی مؤثر، صاحب تحلیل و تأثیرگذار در جریان رسانه‌ای انقلاب دانست و تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته ایشان آرامش بسیار بالایی بود که این آرامش به مخاطبان و جمع حاضر نیز منتقل می‌شد. شهید نائینی در ادوار مختلف، از چهره‌های مؤثر جریان رسانه‌ای انقلاب به شمار می‌رفت.

صالحی با اشاره به نقش‌آفرینی جریان رسانه‌ای انقلاب در جنگ‌های اخیر خاطرنشان کرد: یکی از افتخارات جریان رسانه‌ای انقلاب این است که در جنگ رمضان و جنگ دوازده‌روزه، یعنی در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، شاهد یک رویش جدید در عرصه رسانه بودیم.

وی ادامه داد: در بسیاری از عرصه‌ها، روایت اول را فرزندان جریان انقلاب بر عهده گرفتند و این موضوع جای قدردانی و تقدیر از همه فعالان و عزیزانی دارد که در این میدان نقش‌آفرینی کردند.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های استان گیلان در عرصه‌های اجتماعی و انقلابی گفت: استان گیلان از استان‌های پیشتاز در انقلاب اسلامی بوده و منطقه‌ای پرطراوت، بانشاط و زرخیز است. این استان از نخستین مناطقی بوده که تشیع را با آغوش باز پذیرفته است.

صالحی با اشاره به حضور و همراهی مردم گیلان در عرصه‌های مختلف، اظهار کرد: امروز نیز به گواه تحلیلگران، عرصه‌های میدانی و تجمعات مردمی در استان گیلان، به‌ویژه تجمعات شبانه مردم شهر رشت، از تجمعات مثال‌زدنی در سطح کشور به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: این جریان‌سازی و کنشگری که امروز در استان گیلان در حال شکل‌گیری است، قطعاً بر پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی استان و حتی کشور تأثیرگذار خواهد بود.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور در پایان با تقدیر از حضور و نقش‌آفرینی مردم گیلان گفت: مردم این استان با بصیرت و غیرت خود بار دیگر نشان دادند که در خط مقدم دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی قرار دارند و این حضور و کنشگری می‌تواند الگویی برای دیگر استان‌های کشور باشد.