آغاز توزیع کارت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد/ جزئیات رفع نقص کارت

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت 11 صبح امروزدوشنبه 19 اردیبهشت ماه، کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سایت www.azmoon.org قابل مشاهده است.

اطلاعات فردی و آزمون شخص داوطلب به همراه عکس وی در کارت ورود به جلسه درج شده است.

داوطلبان در صورت وجود هر مشکلی در اطلاعات مندرج در کارت لازم است از امروز دوشنبه تا چهارشنبه 19 تا 21 اردیبهشت ماه جاری صبح ها از ساعت 9 تا 13 و بعد ازظهرها از ساعت 14 تا 18 با مراجعه به باجه رفع نقص پیش بینی شده نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام کنند.

حوزه رفع نقص خواهران در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران مرکز و برادران مجتمع دانشگاهی ولیعصر تهران مرکزی اعلام شده است.

به گزارش مهر، در این آزمون، 500 هزار داوطلب شرکت کرده اند که از این تعداد 43 درصد زن و 57 درصد مرد هستند.