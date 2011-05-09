هزار بسته تغذیه فکری همیاران تبلیغ در خراسان رضوی توزیع شد

حجت الاسلام محمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: این بسته تغذیه فکری شامل کتابهای آموزشی "سیره پیشوایان"، " رساله شش مرجع"، "اهوف سید ابن طاووس"، "دین، سیاست،لایت فقیه در جمهوری اسلامی"، مجموعه یازده جلدی "روابط اجتماعی" و 72 جزوه رهنما است.

وی با اشاره به لزوم آموزش غیر حضوری همیاران تبلیغ ، بیان کرد: این بسته کتاب آموزشی در راستای تقویت بینه علمی و دینی فعالان و حامیان تبلیغ دینی در مناطق روستایی تهیه شده است و در بازه های زمانی مختلف توزیع این بسته ها استمرار خواهد داشت.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: برای آمادگی و ترغیب همیاران تبلبغ و فعالان عرصه دین در روستاها پس از مطالعه این کتاب ها، در مسابقاتی که به تدریج و به صورت شهرستانی از محتوای این کتب تهیه می شود شرکت می کنند.

وی افزود: این بسته به عنوان کتاب های پایه و اساسی بین همیاران توزیع شده و به مرور با توجه به نیازهای بومی و منطقه ای، ترکیب جمعیتی، آداب و رسوم و سنن خاصی که در مناطق شناسایی می شود، پشتیبانی و ارائه بسته های تغذیه فکری ادامه پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه همیاران تبلیغ در 6 منطقه استان به صورت تخصصی آموزش دیده اند، بیان کرد: کارگاه آموزشی خرافه شناسی، احکام عملی، مواعظ اخلاقی، باورهای اعتقادی شیعه، سیره اجتماعی اهل بیت (ع) از مباحثی بوده که با توجه به نیاز سنجی انجام شده، به این افراد آموزش داده شده است.

وی افزود: در این آزمون ها طی پرسشنامه ای نظرات سازنده، انتقادات، نیازمندی ها و مشکلاتی که همیاران تبلیغ با آنها مواجه هستند، برای بررسی بیشتر و ارائه راهکارهای عملی دریافت می شود.