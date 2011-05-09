تدوین استاندارد خاویار به ایران واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سی ویکمین اجلاس کمیته ماهی وفرآورده های شیلاتی در کشور نروژ، پیش نویس آیین کار بهداشتی تولید خاویارمطرح شد.

در این اجلاس که دو نفر از اعضای کمیته متناظر کدکس ماهی و فرآوردههای شیلاتی، حضور داشتند ، طرح پیشنهادی ایران در این زمینه مطرح و دفاع از آن انجام شد.

به دنبال این امر، موافقت اعضای کمیته بین المللی مربوطه (Fish and fishery product ) برای تدوین این استاندارد با رهبری ایران کسب شد.

پیشنهاد تدوین این استاندارد توسط کشور فرانسه نیز مطرح شده بود.

همچنین مصوب شد که رهبری کار گروه الکترونیکی این آیین کار به ایران واگذار شود.

دبیر این کمیته متناظر افسانه سمیعی معاون مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان استاندارد و رئیس آن عیسی گلشاهی ( سازمان شیلات ) است.

تجدید نظر استاندارد INS به ایران واگذار شد

چهل و سومین اجلاس کمیته افزودنیهای خوراکی کدکس در آوریل سال 2011(فروردین 90 ) در کشور چین برگزار شده است.

در این اجلاس، پیش نویس تجدید نظر استاندارد سیستمهای شماره گذاری افزودنیهای خوراکی INS مطرح و دفاعیات نمایندگان ایران مطرح شد.

به دنبال این مر قرار شد که رهبری کار گروه الکترونیکی در این زمینه به ایران واگذارشود ضمن اینکه دبیری این کمیته برعهده بنفشه نصیری و ریاست آن برعهده مهناز شابزاز باشد.