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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۱:۰۶

صلیب سرخ هزار و 300 نیجری را از مصراته خارج کرد

صلیب سرخ هزار و 300 نیجری را از مصراته خارج کرد

کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ عملیات تخلیه‌ اضطراری هزار و 381 تبعه‌ نیجر را از شهر جنگ‌زده‌ مصراته در غرب لیبی هدایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، "خاویِرسپِرو گارسیا" از کارکنان این کمیته و مسئول عملیات تخلیه با اعلام این خبر گفت: این افراد برای چندین هفته در شرایط وحشتناکی زندگی ‌کردند، آنها در شهر گرفتار بوده و باید با فقدان بهداشت و خطراتی که از سوی جنگ شهری تهدیدشان می‌کرد کنار می‌آمدند.

بر این اساس تخلیه شدگان پس از رسیدن به طبرق و بنغازی در اختیار سازمان بین‌المللی مهاجران قرار گرفته اند که مسئول سازمان‌ دهی انتقال داوطلبان به نیجر از طریق مصر است.
 
از سوی دیگر صلیب سرخ در همکاری با جمعیت صلیب سرخ نیجر در شهری در شمال این کشور یک مرکز موقت پذیرش و ترانزیت را برای مهاجرین رسیده از لیبی و الجزایر که در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند، راه‌اندازی کرده است.
 
گفتنی است با گذشت بیش از دو ماه از درگیریهای لیبی، شهر مصراته همچنان صحنه زد و خورد انقلابیون با مزدوران معمر قذافی است.
کد مطلب 1308168

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