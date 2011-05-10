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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

سردار جوکار:

فرهنگیان بسیجی پرچم دار تحول بنیادین هستند

فرهنگیان بسیجی پرچم دار تحول بنیادین هستند

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی گفت: فرهنگیان بسیجی پرچم دار تحول بنیادین در آموزش و پرورش هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد صالح جوکار  صبح سه شنبه در جشنواره فرهنگیان برگزیده بسیجی گفت: معلمان باید عزت، ایثار و شهادت را به دانش آموزان بیاموزند. ما در زمان جنگ معلمی داشتیم که با 30 نفر از دانش آموزان کلاسش به جبهه اعزام شد و به همراه 15 تن از دانش آموزانش شهید شد. اینها عزت است، عزت یک فرهنگی بسیجی.

وی افزود: رسالت بزرگی بر عهده فرهنگیان بسیجی است. درست مانند مهندسین زبردستی که سازه های عظیم را طراحی می کنند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی ادامه داد:  الگوی سعادت برای جامعه بشری زیر ساخت این کار و اینکه پایه های آن محکم شود در عرصه تعلیم و تربیت است.

وی ادامه داد: پرچم دار تحول بنیادین در آموزش و پرورش فرهنگیان بسیجی هستند. مسیری را که وزیر آموزش و پرورش تدوین کرده بر عهده ماست که آن را تداوم ببخشیم.

جوکار گفت: مردمانی که ارزش معلم را درک کنند به جایگاه بالایی می رسند. جامعه مسئولین و رسانه باید بیشتر به ارتقاء منزلت معلمان بپردازند.

وی در خصوص سومین جشنواره فرهنگیان بسیجی گفت: این جشنواره محصول نهایی جشنواره های علمی - پژوهشی، قرآن و عترت و فرهنگی - ورزشی است که برترین های آن به این جشنواره رسیده اند. تعداد برترین های فرهنگیان بسیجی 109 نفر در 6 رشته است که از 18 نفر اول تا سوم در این جشنواره تقدیر به عمل می آید.

کد مطلب 1308385

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