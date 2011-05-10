اختصاص 180 میلیارد ریال برای تجهیز هنرستانهای آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، بهرام صمدی صبح دوشنبه در همایش تجلیل از معلمان نمونه و چهره های ماندگار فرهنگی خوی افزود: در این راستا و با هدف توسعه آموزشهای رشته های فنی و حرفه ای 12 هنرستان در آذربایجان غربی احداث می شود.

وی با بیان اینکه اعتبار احداث این هنرستانها از محل اعتبارات سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی تامین شده است، اظهار داشت: هم اکنون عملیات ساختمانی تعدادی از این هنرستان ها آغاز شده که امیدواریم شش واحد از این تعداد تا پایان امسال به بهره برداری برسند.

معاون امور پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی همچنین در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: 12 درصد اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش استان برای توسعه و تجهیز آزمایشگاه های مدارس استان طی سالجاری اختصاص می یابد.

غلامحسین عماری فرماندار شهرستان خوی نیز در این همایش با اعلام اینکه یک اردوگاه فرهنگی دانش آموزان در این شهرستان در دست ساخت است گفت: این اردوگاه هم اکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

در پایان این همایش از 60 معلم نمونه و جانباز و خانواده های شهدای فرهنگی این شهرستان با اهدای لوح تجلیل شد.