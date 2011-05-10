به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت 6 روز از نمایشگاه کتاب تهران رمان‌های "دالان بهشت" و " برزخ اما بهشت" از نازی صفوی و "علائم حیاتی یک زن" نوشته مشترک فرزانه کرم‌پور، لادن نیکنام و مهناز رونقی، مجموعه‌‌های "تاریخ جهان" و "شخصیت‌های تاثیرگذار" و "وضع بشر" از هانا آرنت از جمله آثار پرفروش غرفه انتشارات ققنوس در نمایشگاه هستند.

از جمله عناوین پرفروش "شخصیت‌های تاثیرگذار" کتاب‌های مربوط به استالین، شکسپیر و کاسترو هستند که مخاطبان بیشتری را به خود جلب کرده‌اند.

ولی آنچه درباره غرفه ققنوس در نمایشگاه امسال به چشم می‌خورد، جای خالی آثاری است که سال گذشته جزو پرفروش‌های این ناشر در نمایشگاه بیست و سوم نمایشگاه کتاب بودند.

از جمله کتاب‌هایی که مخاطبان زیادی سراغ آنها را می‌گیرند، ولی از آنها در غرفه ققنوس خبری نیست "ناتوردشت" سلینجر و "عشق سال‌های وبا" اثر خواندنی گابریل گارسیا مارکز است.

از دیگر آثار که از تجدیدچاپی‌های نشر ققنوس محسوب می‌شود، ولی جای آنها در نمایشگاه خالی است "کهنه‌های همیشه نو" و "فرهنگ برو بچه‌های تهرون" نوشته مرتضی احمدی از پیشکسوتان رادیو تلویزیون است.

"ما یک سر و گردن از تفنگ‌ها بالاتریم" نوشته شاهرخ تندرو صالح، رمان "اره برقی خاموش است" نوشته حسن بهرامی، رمان "مارمولکی که ماه را بلعید" از قاسم شکری و مجموعه داستان "شمائل لرزان قدرت" نوشته هادی نودهی از تازه‌های نشر ققنوس است که اجازه حضور در نمایشگاه را نیافته‌اند؛ در حالی که عرضه آنها در فروشگاه‌های سطح شهر آزاد است.

گفته می‌شود، پیش از آغاز نمایشگاه فهرستی از کتاب‌ها از سوی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در اختیار برخی ناشران قرار گرفته که آنها را از عرضه تعدادی از کتاب‌هایشان در نمایشگاه منع کرده است.