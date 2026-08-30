ناپایداری جوی و رگبار باران تا اواخر هفته در خراسان شمالی ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار تا اواخر هفته در خراسان شمالی است و پدیده غالب در بعضی از ساعت‌ها افزایش باد و در ساعت‌های بعدازظهر در پاره‌ای از نقاط به‌ویژه شرق و جنوب شرق احتمال رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌گردد.

وی در ادامه افزود: دوشنبه با تشدید ناپایداری‌ها و افزایش ابر در ساعت‌های بعدازظهر و اوایل شب در پاره‌ای از نقاط به‌ویژه شرق و شمال شرق رگبار و رعدوبرق همراه با افزایش باد پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: دوشنبه اواخر وقت و سه‌شنبه صبح نوار شمالی و این بارش‌های رگباری به تناوب تا چهارشنبه اواخر وقت بیشتر در نوار شمالی ادامه خواهد داشت.

داداشی تصریح کرد: روز سه‌شنبه بعدازظهر و اوایل شب و همچنین چهارشنبه بعدازظهر در پاره‌ای از نقاط استان به‌ویژه جنوب غرب وزش باد شدید همراه با گردوخاک محلی قابل انتظار خواهد بود.

وی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی افزود: برای سامانه مذکور امروز هشدار در سطح زرد صادر خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در خصوص وضعیت دمایی بیان کرد: از لحاظ دمایی تا روز سه‌شنبه با توجه به زبانه‌های کم‌فشار و جنوبی بودن جریانات تغییر محسوسی نخواهیم داشت اما روز چهارشنبه و پنج‌شنبه دمای بیشینه نیمه شمالی حداکثر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد فراتر نخواهد رفت.