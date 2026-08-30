افزایش ۳۰ درصدی تولید شمش طلا در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان روز یکشنبه در آیین بهرهبرداری از واحد صنعتی آلومینیوم در شهرک صنعتی پروفسور هشترودی شهرستان هشترود این طرح را یکی از طرح های شاخص صنعتی آذربایجان شرقی عنوان کرد و اظهار داشت:این واحد صنعتی طی دو سال گذشته با مشارکت و سرمایهگذاری یک شرکت خارجی احداث شده و با آغاز فعالیت آن، ۱۵ درصد به ظرفیت تولید مقاطع آلومینیومی کشور افزوده میشود.
وی افزود:واحد صنعتی آلومینیوم با سرمایهگذاری نزدیک به یک هزار میلیارد تومان و ایجاد حدود ۱۵۰ فرصت شغلی، ظرفیت تولید سالانه ۹۰ هزار تن پروفیل و بیلت آلومینیومی را دارد؛ ظرفیتی که علاوه بر تقویت زنجیره تولید، میتواند نقش مهمی در توسعه صنعتی هشترود و استان ایفا کند.
پرنیان ورود سرمایهگذاری خارجی به بخش تولید را نشانهای از ظرفیت بالای آذربایجان شرقی برای جذب سرمایه دانست و گفت: راهاندازی این واحد در هشترود نمونهای روشن از تبدیل ظرفیتهای سرمایهگذاری به تولید، اشتغال و افزایش توان صنعتی کشور است.
مدیر کل صمت آذربایجان شرقی با تشریح اقدامات استان برای حمایت از واحدهای تولیدی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ در چارچوب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، ۶۵ جلسه فنی و تخصصی و ۳۱ جلسه کارگروه استانی برگزار و ۹۰۹ پرونده بررسی شد که برای ۷۹۲ پرونده مصوبه صادر و ۹۳ درصد این مصوبات اجرایی شد.
وی ادامه داد:در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز همزمان با شرایط ناشی از جنگ رمضان، ۳۷ جلسه فنی و تخصصی و ۱۷ جلسه کارگروه استانی برگزار و ۵۸۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که حاصل آن ۲۵۹ مصوبه بود و میزان عدم اجرای مصوبات به تنها یک درصد رسید.
پرنیان تسهیل و تسریع در ترخیص مواد اولیه، ماشینآلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولید را از دیگر اقدامات مهم استان برشمرد و گفت: همزمان با آغاز جنگ رمضان و با تصویب شورای تامین استان، ۶۷۶ فقره مجوز برای تسهیل فعالیت کسبوکارها صادر شد که در پی آن زمینه ورود ۴۰۳ هزار تن مواد اولیه و ۵۲ میلیون قطعه تجهیزات به استان فراهم شد.
مدیر کل صمت آذربایجان شرقی با اشاره به روند رو به رشد سرمایهگذاری صنعتی در استان گفت: از دهه فجر سال گذشته تا هفته دولت امسال ۲۵۷ واحد تولیدی جدید و طرح توسعهای در استان ایجاد یا تکمیل شده که برای اجرای آنها ۳۱ همت سرمایهگذاری انجام شده است.
وی افزود: مجموع سرمایهگذاری طرح های قابل افتتاح هفته دولت امسال در آذربایجان شرقی به ۱۳۷ همت میرسد که ۳۱ همت معادل ۲۲ درصد آن در بخش صنعت و معدن انجام شده است.
پرنیان همچنین از رشد شاخصهای صنعتی استان خبر داد و گفت: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، صدور پروانههای بهرهبرداری صنعتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد و اشتغال ایجاد شده در این بخش ۷ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه معدن اظهار کرد: تعیین تکلیف ۱۰ محدوده پلیمتال، صدور هفت فقره پروانه بهرهبرداری مس با ذخیره قطعی حدود ۱۹ میلیون تن و طی مراحل نهایی راهاندازی واحد فرآوری مولیبدن در میانه از مهمترین اقدامات معدنی استان بوده است.
پرنیان با بیان اینکه واحد فرآوری مولیبدن میانه دومین واحد از این نوع در کشور خواهد بود افزود: توسعه استخراج و سرمایهگذاری در معادن مس انجرد، سونگون و سوناجیل نیز در دستور کار قرار دارد و طی دو سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون یورو در این معادن سرمایهگذاری شده است.
وی همچنین از افزایش تولید شمش طلا در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: در ماههای اخیر و با توجه به تدابیر حفاظتی مورد تاکید استاندار، تولید شمش طلا در استان ۳۰ درصد افزایش یافته است.
مدیر کل صمت آذربایجان شرقی گفت: بهرهبرداری از واحدهایی همچون آلومینیوم بهویژه با حضور سرمایهگذار خارجی و در شهرستانهایی مانند هشترود نشان میدهد آذربایجان شرقی از ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه، توسعه تولید و ایجاد اشتغال برخوردار است.
پرنیان خاطرنشان کرد: استمرار این روند نیازمند رفع موانع، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و حمایت مستمر از بخش تولید است تا سرمایههای داخلی و خارجی بیش از گذشته در مسیر ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنعتی استان قرار گیرد.
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