افتتاح یادمان شهدای اسماعیلیان با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار در کیاشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فدایی ظهر یکشنبه در آیین افتتاح یادمان شهدای شاخص بندر کیاشهر ، با حضور خانواده شهدا،گفت: شهدای اسماعیلیان از شهدای شاخص بندر کیاشهر هستند و نام و خاطره آنان همواره در ذهن و قلب مردم این شهر زنده خواهد ماند.

شهردار بندرکیاشهر افزود: احداث این المان، اقدامی فرهنگی و ارزشی برای ادای احترام به مقام شامخ شهدا و یادآوری رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه المان شهدای اسماعیلیان در سال‌های گذشته از محل قبلی برداشته شده بود،گفت: در پی عدم جانمایی المان شهدای شاخص ،شهرداری و شورای اسلامی شهر تصمیم گرفتند یادمان جدیدی برای این شهدای والامقام احداث کنند.

فدایی با اشاره اینکه این یادمان با طراحی متناسب با شأن شهدا اجرا شده و می‌تواند به‌عنوان نمادی ماندگار از فرهنگ ایثار و شهادت در شهر باقی بماند،افزود:برای ساخت و نصب این المان حدود ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه این یادمان در مسیر ورودی شهر علاوه بر زیباسازی منظر شهری، هویت فرهنگی و تاریخی بندر کیاشهر را به شهروندان و مسافران معرفی می‌کند، توسعه فضاهای فرهنگی و پاسداشت یاد شهدا از اولویت‌های مدیریت شهری است و تلاش می‌کنیم با اجرای طرح‌های ماندگار، پیوند شهر با ارزش‌های ایثار و شهادت را تقویت کنیم.

به گزارش مهر،شهید محمد اسماعیلیان ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۵ درتاریخ ۲۰ابان ۱۳۶۱ درجبهه عین خوش به شهادت رسید.

شهید مهدی اسماعیلیان در ششم بهمن ۱۳۳۹ در شهرستان «قم» دیده به جهان درتاریخ ۲۵ آبان ۱۳۶۱در جبهه کردستان به شهادت رسید.

شهید ابراهیم اسماعیلیان یک آذر ۱۳۴۳ در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۶۵ در حاج عمران به شهادت رسید.