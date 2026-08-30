به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز یکشنبه اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره سرقت ارز در شهرستان تبریز، ماموران کلانتری ۱۹ با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی گسترده، موفق به شناسایی هویت سارقان شدند.

وی افزود: ماموران پس از شناسایی متهمان که از سارقان سابقه‌دار بودند، با هماهنگی مراجع قضایی در عملیاتی غافلگیرانه هر دو نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز ادامه داد: در بازرسی از متهمان مقادیری ارز خارجی و اقلام مسروقه داخل خودرو کشف شد که ارزش مجموع آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ نعمتی خاطرنشان کرد:متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.