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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

دستگیری سارقان سابقه‌دار ارز در تبریز

دستگیری سارقان سابقه‌دار ارز در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی تبریز از دستگیری دو سارق سابقه‌دار ارز و محتویات داخل خودرو و کشف اموال و ارز خارجی به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز یکشنبه اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره سرقت ارز در شهرستان تبریز، ماموران کلانتری ۱۹ با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی گسترده، موفق به شناسایی هویت سارقان شدند.

وی افزود: ماموران پس از شناسایی متهمان که از سارقان سابقه‌دار بودند، با هماهنگی مراجع قضایی در عملیاتی غافلگیرانه هر دو نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز ادامه داد: در بازرسی از متهمان مقادیری ارز خارجی و اقلام مسروقه داخل خودرو کشف شد که ارزش مجموع آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ نعمتی خاطرنشان کرد:متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6932100

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