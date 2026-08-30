خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در کنفرانس هفته وحدت در تهران، مهمانان و علمای دینی از کشورهای مختلف حضور داشتند. هدف اصلی این کنفرانس که هر سال برگزار میشود، تأکید بر تقویت اتحاد، همبستگی و همکاری متقابل میان کشورهای مسلمان است. با این حال، امسال و در پی تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی، اهمیت کنفرانس هفته وحدت چندین برابر شده است. از یک سو، بررسی وضعیت ایران پس از جنگ و روحیه و استقامت مردم، از موضوعات مهم این کنفرانس است و از سوی دیگر، مسئولیت مشترک جهان اسلام، همبستگی متقابل در برابر آمریکا و اسرائیل و آینده منطقه نیز پرسشهای مهمی را مطرح کرده است.
در همین چارچوب، سرویس اردو خبرگزاری مهر با اعجازالحق هاشمی، از رهبران ارشد جماعت اسلامی پاکستان، درباره وضعیت کنونی ایران، اهمیت هفته وحدت، مسئله فلسطین و اتحاد و همبستگی میان جهان اسلام گفتوگو کرده است که متن آن در ادامه ارائه میشود:
پس از جنگ اولین بار به ایران آمدید شما در تهران چه فضایی را مشاهده کردید؟
من از دو روز پیش در تهران بسیار رفتوآمد کردهام. حقیقتاً فقط یک مکان را دیدم که راننده ما به ما نشان داد؛ یک دانشگاه بود که آن هم تخریب شده بود. در سایر مکانها، نه احساس وحشت و هراس در میان مردم دیدهام، نه ازدحام و هجوم، نه نگرانی و اضطراب و نه حتی شلوغی غیرضروری در بازارها مشاهده کردم. با افرادی که فرصت گفتوگو با آنها را داشتم نیز هیچکس از چنین نگرانیای سخن نگفت و هیچکس بهگونهای صحبت نکرد که از حرفهایش بتوان اضطراب یا ترسی پنهان در دل او احساس کرد.
در جریان جنگ نیز ما گاهی سخنان برخی خبرنگاران را میشنیدیم که میگفتند اینجا اوضاع خوب است. اما واقعیت این است که آنچه میخواهم بگویم این است که ما از مدتها پیش با شیوه و روحیه ملت ایران آشنا هستیم؛ هم با دولت ایران و هم با مردم ایران. در وجود آنان شجاعت، شهامت، روحیه و استقامت خاصی وجود دارد و نسبت به موضع خود نیز یکدلی و اخلاص دارند.
در برابر چنین ویژگیهایی، هیچ چیزی نمیتواند ایستادگی کند. به همین دلیل، از پیش نیز این تصور را داشتیم که ملت ایران در این جنگ به شیوهای از خود دفاع کرده که دشمن را وادار به فکر کردن و سپس وادار به عقبنشینی کرده است. بنابراین، این به آن معناست که کفه ترازو به نفع آنان سنگینتر است؛ آنها هم از نظر جنگ روانی پیروز شدهاند و هم از نظر فیزیکی آن را بردهاند. این ارزیابیها را از پیش داشتیم، اما از دیروز شاهد تأیید آنها هستیم.
درباره هفته وحدت، عنوان اصلی هفته وحدت را امام خمینی (ره) مطرح کردند و پس از آن، رهبر شهید انقلاب این مسیر را ادامه دادند. در این هفته وحدت، همانطور که مشاهده کردهاید، بخش عمده بحثها درباره فلسطین است. شما نیز در اینجا حضور داشتید؛ مسئله فلسطین را از این منظر چگونه ارزیابی میکنید و این مسئله تا چه اندازه اهمیت دارد؟
هفته وحدت ویژگیهای بسیار زیادی دارد. در آن پیام بسیار زیبایی از وحدت وجود دارد که همه رهبران همواره آن را تبیین کردهاند؛ اینکه در تاریخ میلاد، اختلاف جزئیای وجود دارد و امام خمینی(ره) با بصیرت الهی و سرشتی خود و در نتیجه اشتیاقی که در دل داشتند تا میان شیعیان و اهل سنت هرچه بیشتر نزدیکی ایجاد شود، خداوند این اندیشه را در دل ایشان قرار داد و ایشان نیز هفتهای را بهطور رسمی به این امر اختصاص دادند.
تمام اقدامات ایشان به نوعی با یک مناسبت مرتبط است. همانگونه که هفته وحدت را تعیین کردند، به همین ترتیب روز قدس را نیز به یک روز مشخص اختصاص دادند و آن را به یک رویداد کامل تبدیل کردند. یعنی روز قدس یک تاریخ کامل، و به تعبیری یک فلسفه کامل است.
بنابراین، من معتقدم بصیرت امام خمینی(ره)، الحمدلله، از این جهت بسیار دوراندیشانه بود که ایشان اقدامات بسیاری از این دست انجام دادند. با گذشت زمان و همزمان با تغییر شرایط، اهمیت هفته وحدت و پیامی که در آن نهفته است، اکنون بیش از پیش آشکار میشود و بارها خود را نشان میدهد.
اکنون در این جنگ نیز مشاهده میکنید که در حال حاضر، جهان کفر و در کنار آن بسیاری از دولتهای مسلمان ما که مغلوب هستند یا به دلیل ضعفهای خود نمیتوانند در برابر کفر ایستادگی کنند و در برابر آمریکا و متحدانش تاب بیاورند، به نوعی این مسئله را نیز درک کردهاند که اگر ایران میخواست بیمحابا به آنان حمله کند و انتقام خود را بگیرد، با توجه به اینکه این افراد طی ۴۰ تا ۴۵ سال گذشته با انقلاب مخالفت کردهاند، میتوانست انتقام بسیار سختی از آنان بگیرد، اما چنین کاری نکرد.
ایران کاملاً اقدامات هدفمند انجام داده و آن هم فقط در مناطق و مکانهایی که پایگاههای آن قدرت صهیونیستی یا آمریکایی در آنها وجود داشته است. در نتیجه، تأثیری ایجاد شده است که به جای آنکه آنان بیش از پیش خشمگین شوند و از ایران فاصله بگیرند، این مسئله را درک کردهاند که ایران در واقع کشور دشمن ما نیست، بلکه میخواهد دشمنی را که از بیرون به این منطقه آمده و ما به او فرصت دادهایم که در جایگاه یک «پلیس منطقه» قرار گیرد، از میان بردارد.
تا پس از آن، خودمان بتوانیم دور یکدیگر بنشینیم و متناسب با منطقه، دین و اعتقادات خود، نظام امنیتی خودمان را تنظیم کنیم؛ صرفنظر از اینکه در آن اختلاف مذهبی یا تعصبی وجود داشته باشد.
اکنون ببینید که عربستان سعودی بهطور رسمی در مراسم تشییع جنازه شرکت کرده است. همین دیروز نیز میدیدم که سفیر عربستان سعودی در مراسم هفته وحدت در اینجا حضور داشت. پیش از این هرگز چنین چیزی را نمیتوانستیم مشاهده کنیم.
بنابراین، من معتقدم این فرصتی برای وحدت است؛ فرصتی که از راههای مختلف و در شکلهای گوناگون، فوایدی به همراه دارد و دولت ایران نیز آن را بهطور رسمی بهعنوان ابزاری برای انتقال پیام خود به کار میگیرد.
نقش رهبر شهید انقلاب در بیداری اسلامی و وحدت اسلامی را چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر من، سراسر شخصیت ایشان سرشار از بیداری بود. از یک سو، من ارادت شخصی خاصی نسبت به ایشان دارم؛ بهگونهای که میتوانم بگویم هیچگاه شخصی به این خوشسیما و تأثیرگذاری، با چنین متانت و آرامشی در گفتوگو و با سخنانی که کاملاً مبتنی بر معانی عمیق باشد، ندیدهام.
ایشان عالمی بسیار عمیق، یک تاریخدان و فردی بود که بر فلسفه تمام زندگی انسانی اشراف داشت. ایشان همواره با مردم صریح و دقیق سخن میگفت و بهترین توصیهها را به آنان ارائه میکرد. چندین بار فرصت حضور در محافل ایشان را داشتم و سخنانی که در آنجا مطرح میکردند، بسیار ارزشمند و در سطح بالایی بود.
بنابراین، من معتقدم چنین جایگاهی بهسادگی به دست نیامده است. فردی که در وجودش غفلت، سستی یا ترس باشد، هرگز نمیتواند حتی به چنین سطح بالایی از اندیشه و نگاه نزدیک شود، چه رسد به اینکه درباره آن سخن بگوید.
شهید آیت الله سید علی خامنهای در حقیقت حق پیشوای خود، امام و بنیانگذار انقلاب را ادا کرده است. بنیانگذار انقلاب ایشان را در کنار خود نگه داشتند، از ایشان مراقبت کردند و سپس به تربیت ایشان پرداختند. پس از رحلت امام خمینی (ره) ایشان بهطور اتفاقی به رهبری رسیدند، اما شایستگی آن را داشتند که رهبر باشند و همواره شخصیتی بسیار هوشیار و بیدار بودند.
در سخنان ایشان همواره میدیدیم که انسان باید هوشیار و بیدار باشد. مردم باید با دقت بسیار نسبت به نگاه دشمن و توطئههای دشمنان آگاه باشند. ایشان در این زمینه مفاهیم بزرگی را بیان میکردند و امت نیز از آن بهره برده است.
بیداری به این معنا نیست که انسان پنهان شود و برای حفظ جان خود به گوشهای برود. بیداری به معنای شجاعت است؛ اینکه با سینهای گشاده در برابر دشمن بایستید و بگویید: من اینجا هستم. و همین اتفاق افتاد؛ آمریکا در نتیجه این اقدام [به شهادت رساندن رهبر شهید] با انتقادات و محکومیتهای بسیاری مواجه شد و در سراسر جهان، همدلی مردم با ایران افزایش یافت.
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