علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هوای استان کرمانشاه امروز و تا حدودی فردا، قسمتی تا نیمهابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش ابر، وزش باد و گردوخاک محلی پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: این شرایط طی ساعاتی از امروز ممکن است در نواحی مرزی استان با نفوذ غبار نسبتاً رقیق همراه شود.
وی ادامه داد: همچنین در پارهای از نقاط استان، بهویژه نیمه شمالی، احتمال وقوع رگبار موقت باران وجود دارد و این بارشها ممکن است به صورت پراکنده و مقطعی رخ دهد.
زورآوند با اشاره به وضعیت جوی روزهای پیشرو تصریح کرد: از روز سهشنبه تا پایان هفته، پدیده جوی قابل ملاحظهای برای سطح استان کرمانشاه پیشبینی نمیشود.
وی درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: دمای هوا در روزهای دوشنبه و سهشنبه به صورت موقت کاهش خواهد یافت، اما از روز چهارشنبه تا پایان هفته مجدداً روندی آرام و افزایشی خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه به دمای ثبتشده در شهرستانهای گرمسیر استان اشاره کرد و گفت: قصرشیرین با ثبت دمای ۴۶ درجه سانتیگراد و سرپلذهاب با ۴۵ درجه، گرمترین شهرستانهای استان کرمانشاه بودهاند.
زورآوند خاطرنشان کرد: با توجه به پیشبینی افزایش مجدد دما از روز چهارشنبه، لازم است شهروندان بهویژه در مناطق گرمسیر استان، توصیههای مرتبط با گرما را مورد توجه قرار دهند.
وی در پایان تأکید کرد: شرایط جوی استان طی روزهای آینده عمدتاً پایدار خواهد بود و از روز سهشنبه تا پایان هفته پدیده جوی قابل ملاحظهای پیشبینی نمیشود.
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