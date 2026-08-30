به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشست نقد و بررسی ادبیات داستانی معاصر ایران و جهان با عنوان «وقت خوش داستان»، روز چهارشنبه هجدهم شهریور در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، برگزار خواهد شد.
در این نشست که گروه پژوهشهای ادبی فرهنگستان برگزار میکند، نمایشنامه «وقت خوش»، نوشته حمید امجد نقد و بررسی خواهد شد.
در این نشست حسن میرعابدینی، مهرناز شیرازی عدل و علیرضا نراقی به بررسی این نمایشنامه میپردازند.
دبیر این نشست، مریم حسینی مدیر گروه پژوهشهای ادبی فرهنگستان است و جلسه با حضور حمید امجد نمایشنامهنویس و نویسنده اثر، برگزار میشود.
بخش دیگری از این برنامه به نمایشنامهخوانی اختصاص دارد.
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