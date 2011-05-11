اسکیت بازان مازنی 18 نشان بین المللی کسب کردند

حسین خیری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد 16 نشان کشوری و دو نشان بین المللی بوده که کسب دو نشان برنز آسیایی و کاپ آزاد در تاریخ اسکیت مازندران تاکنون بی سابقه بوده است.

وی افزود: این درحالیست که تعداد نشان های کسب شده اسکیت بازان مازندرانی در سال 88 فقط 16 نشان کشوری بوده است.

رئیس هیئت اسکیت مازندران با بیان اینکه خوشبختانه روند گرایش مردم به رشته ورزشی اسکیت در این استان به طور خودجوش و چشمگیری افزایش یافته که این علت را در پی برنامه ریزی های مناسب هیئت اسکیت استان و تدوین برنامه چهار ساله برای رشد و توسعه این رشته ورزشی در استان بوده است.

خیری نیا، تعداد اسکیت بازان سازمان یافته در مازندران را بیش از هزار و 200 نفر اعلام کرد و ادامه داد: در طول چهار سال گذشته تعداد اسکیت بازان مازندرانی از مرز شش هزار نفر فراتر رفته است.

وی به کسب عنوان سومی هیئت اسکیت مازندران در میان هیئتهای اسکیت سراسر کشور خبرداد و گفت: هیئت اسکیت مازندران پس از استانهای خراسان رضوی و اصفهان که بیشترین ملی پوش را در تیم ملی دارند، در مکان سوم ارزیابی ها قرار گرفت.

رئیس هیئت اسکیت مازندران، علت انتخاب برتر شدن این هیئت در کشور را میزبانی کمپ تمرینی تیم ملی، برگزاری دوره های آموزشی و حضور تیم های رده های مختلف سنی این استان در لیگ کشوری اعلام کرد.

خیری نیا ابرازامیدواری کرد که یکی از برنامه های جدی این استان تلاش برای ایجاد پیست مناسب اسکیت در مازندران است که با پیگیری های اداره کل تربیت بدنی مازندران و تلاش نمایندگان مازندران محقق خواهد شد.