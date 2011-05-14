همایش دروس معارف اسلامی دانشگاهها در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن حسینی دبیر این همایش در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: همایش دروس معارف اسلامی دانشگاه ها، بازنگری اهداف و ضرورت هاوبررسی چالش های پیش رو با شرکت صاحب نظران حوزه، دانشگاه و متخصصان رشته های علوم انسانی در تاریخ 10 خرداد ماه سالجاری در لرستان برگزار می شود.

وی بیان داشت: این همایش با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان، معاونت فرهنگی این دانشگاه و مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه لرستان برگزار می شود.

دبیر همایش دروس معارف اسلامی دانشگاه ها محورهای این همایش را آسیب شناسی دروس معارف اسلامی ، روش ها و شیوه های مطلوب تدریس دروس معارف اسلامی، اهمیت دروس معارف اسلامی و... دانست.

حسینی یادآور شد: چالش ها ومشکلات پیش روی دروس معارف اسلامی، تربیت مدرسان متخصص در زمینه دروس معارف اسلامی، رویکرد های جدید آموزشی در امر تدریس دروس معارف اسلامی، بازنگری اهداف و ضرورت ها، دروس معارف اسلامی و چالش های پیش رو، نقش دروس معارف اسلامی در تربیت دینی و ارتقا معنویت دانشجویان، جایگاه دروس معارف اسلامی در جنگ نرم و.... را از دیگر محورهای این همایش برشمرد.