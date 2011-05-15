افسردگی 90 درصد مربیان پیش دبستانی در هرمزگان

فاطمه صغری مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان داشت: این مربیان که باید دارای روحیه قوی و با نشاط برای تربیت کودکان باشند به دلیل مشکلاتی از قبیل عدم امنیت شغلی، نداشتن قراردادی مشخص، حقوقی معین، بیمه و از همه مهمتر بی توجهی مسئولان دچار افسردگی شده اند.

وی ادامه داد: سال گذشته بخش نامه ای ابلاغ شد که طبق آن مربیان پیش دبستانی شامل لوح تقدیر و هدیه نمی شوند که این موضوع ضربه ای بزرگ به روح مظلومان زحمتکش در پیش دبستانی های استان بود.

وی گفت: مربیان پیش دبستانی هر ماه باید به سراغ مدیر رفته و طلب حقوق کنند که بعضا تاریخ مشخصی ندارد در حالیکه همکاران آنها در مدارس با سربلندی فیش حقوقی خود را دریافت می کنند.

مسعودی مربیان پیش دبستانی را یکی از موثرترین افراد در شکل گیری شخصیت کودکان دانست و تصریح کرد: بنا و اساس شخصیت انسان در دوران نونهالی شکل می گیرد و اگر کودک در این دوران دارای شخصیتی افسرده و ضعیف شود تا پایان زندگی به لحاظ تربیتی دچار مشکل خواهد شد.

وی تمام تبعیضات انجام شده و در حال انجام را ضربه ای مهلک بر پایه نظام آموزش و پرورش عنوان و تاکید کرد: اگر مقطع پیش دبستانی را نمی خواهید تکلیف را مشخص کنید تا نه کودکان دچار مشکل شده و نه مربیان بیشتر از این سرخورده شوند.

مربی پیش دبستانی نامجو نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس اظهار داشت : مقطع پیش دبستانی در استان هرمزگان از سال تحصیلی 79-80 شروع و اولین گروه مربیان این مقطع نیز از همان سال با جدیت و پشتکار مشغول خدمت به نونهالان این مرز و بوم شدند.

طیبه آمیغی اضافه کرد: این مربیان با کمترین حقوق و مزایا بدون هیچگونه پوشش بیمه و قرارداد فقط با علاقه مندی به دنیای کودکان و به امید اینکه روزی به استخدام نهاد مقدس آموزش و پرورش درآیند، این کار را شروع کرده اند.

آمیغی که خود را نماینده جامعه مربیان پیش دبستانی استان معرفی کرد، گفت: مگر چه تفاوتی بین نیروهای حق التدریس، آموزشیاران نهضت، مربیان بهداشت و نیروهای شرکتی تازه استخدام با مربیان مظلوم و ستمدیده پیش دبستانی است.

وی ادامه داد: چگونه می شود که آنها با کمترین سابقه نسبت به بسیاری از مربیان پیش دبستانی به استخدام آموزش و پرورش در آمده اند ولی این جماعت ستمدیده کماکان بلاتکلیف مانده اند.

وی به مصوبه مجلس مبنی بر استخدام 900 نفر از مربیان پیش دبستانی اشاره کرد و ابراز داشت: وزارت آموزش و پرورش در خصوص استخدام مربیانی که از سال 79-78 شروع بکار کرده اند اعلام موافقت کرد پس با توجه به اینکه این مقطع در استان هرمزگان از سال تحصیلی 80-79 شروع شده تکلیف مربیان این استان چه می شود.

نماینده جامعه مربیان پیش دبستانی استان هرمزگان گفت: اکثر مربیان پیش دبستانی بیش از 10 سال از عمر خود را صرف تعلیم و تربیت نونهالان این استان کرده اند و به جهت عدم پوشش بیمه عملا این دوران طلایی عمر خود را بدون هیچ سابق ای از دست داده اند آیا هم اکنون استحقاق ندارند حداقل تحت قرارداد کارمعین آموزش و پرورش درآیند.

آمیغی از مسئولان و مدیرکل آموزش و پرورش استان خواست تا در خصوص پیگیری مطالبات مربیان زحمتکش و ستمدیده پیش دبستانی های استان مساعدت لازم را انجام دهند.